Gewerbeordnung: Aus für Gastro-Akademiker

Orgel- und Geigenbauer müssen eine facheinschlägige Ausbildung vorweisen, wenn sie ihren eigenen Betrieb gründen möchten. Aber warum käme jemand auf die Idee, einen Orgelbaubetrieb ohne Orgelbaukenntnisse zu gründen? Für so manche Selbstständige klingt das Regelwerk nach einem Schildbürgerstreich, Ökonominnen und Ökonomen verorten verfehlte Wettbewerbspolitik.

Neben dem Gastgewerbe zählt die Gewerbeordnung weitere 74 reglementierte Berufe wie Drucker, Uhrmacher, Unternehmensberater oder Reisebüros, umfasst ist ein Sammelsurium von Auflagen, das über Jahrzehnte angewachsen ist. Was für welches Gewerbe warum gilt, ist für viele heute nicht mehr nachvollziehbar. Beispielsweise sind Ofenbauer und Fliesenleger zwei gesondert reglementierte Berufe. Möchte ein Betrieb beide Leistungen erbringen, benötigt er zweierlei Gewerbeberechtigungen. Aber: Hat ein Ofenbauer eine Zusatzausbildung, darf er im Rahmen des Ofenbaus auch Fliesen verlegen.

Auch das Wirtschaftsforschungsinstitut empfiehlt in ihrem Plan für Österreich 2025: „Die Zugangsregulierung der Gewerbeordnung sollte weiter liberalisiert werden. Alle nicht der notwendigen Qualitätssicherung dienenden Bestimmungen wären zu streichen.” Vor allem die Sektoren Gewerbe und Handwerk seien im europäischen Vergleich überreguliert. Letztlich behindere die Gewerbeordnung Unternehmensgründung.

Vor allem das traditionelle Handwerk spricht sich hingegen für eine Beibehaltung der strengen gewerberechtlichen Vorschriften aus. Bundesinnungsmeister der Hafner (Kachelofenbauer) in der Wirtschaftskammer, Andreas Höller, verteidigt hingegen im profil-Gespräch die strengen Richtlinien: „Das Lehrling- und Meister-System hat sich bewährt.” Es gehe darum, Qualität und Mindeststandards für Konsumentinnen und Konsumenten sicherzustellen. Höller verweist auf Deutschland, wo im Zuge der Gewerbeöffnungen, auch der Fliesenleger-Beruf liberalisiert wurde. In Folge, wären die Zahl der Lehrlingsausbildungen eingebrochen und die Massen an Baupfuschen würden noch immer Gerichte beschäftigen.