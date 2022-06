IT-Sicherheit: "Cyberangriffe sind der neuzeitliche Kokainhandel"

profil: Heißt das in Folge: Weniger E-Government, weniger E-Health-Leistungen für mehr Sicherheit?



Kallausch: Es gibt in Österreich 70.000 niedergelassene Ärzte. Diese Ärzte kommunizieren über die Krankenkassen, mit den Patienten, mit den Krankenhäusern. Der ganze Ablauf-Diagnose, Rezepterwerb, Weiterverweisung, Einweisung in ein Krankenhaus, Vereinbarung eines Operationstermins-läuft über zwei bis drei größere Softwareapplikationen. Ich will nicht Panik machen, aber Fakt ist, dass das selbstverständlich hackbar ist.



profil: Und liegt der Gesundheitsbereich im Fokus von Hackern?



Kallausch: Möglicherweise geht es gar nicht so sehr um das Geld, das man erpressen will, sondern dass man Verwirrung oder Panik erzeugen will. Können Krankenhäuser stehen? Selbstverständlich, sie sind auch schon gestanden. In Düsseldorf sind 2021 sieben große Server des Klinikums attackiert worden. Operationen mussten verschoben werden, manchmal ist das tödlich.



profil: Wie ist die Lage in anderen europäischen Ländern? Welches Land sehen Sie als Vorbild?



Kallausch: In Österreich wird zwar nicht nichts getan, aber der Wurf in Deutschland ist viel größer. Und ganz anders ist es in der Schweiz. Hier gibt es ein IT-Sicherheitskonzept seit 2004. Seit 18 Jahren. Die Cyberabwehr ist dezidiert Teil der Landesverteidigung. Dort gibt es auch eine Organisation, die zur Cyberresponse kommt. Aber sie zieht sich zurück, wenn die Unternehmen selbst genug Ressourcen haben. Ich hätte mir nach dem Angriff auf eine Kommunalverwaltung in Sachsen-Anhalt erwartet, dass es in Österreich eine politische Diskussion zum Thema Cybersicherheit gibt. Das ist aber nicht passiert.



profil: Inwieweit hat sich die Situation seit Beginn des Krieges verändert? Hat die Zahl der Angriffe zugenommen oder sich verändert?



Kallausch: Direkt oder indirekt ist es mittlerweile eine Form der Kriegsführung. Private Strukturen haben sich seit Kriegsbeginn mit staatlichen Strukturen vermischt. Die Qualität der Angriffe hat sich gesteigert. Jedes große Unternehmen verzeichnet Phishing-Angriffe, die haben viele gut im Griff. Was nicht im Griff ist, sind gezielte Ransomware-Angriffe. Viele Organisationen haben tausend Löcher und wissen nicht einmal, wann wer kommt. Warum ist man noch nicht drangekommen? Weil noch keine Zeit dazu da war.



profil: Aber die Zeit wird kommen?



Kallausch: Ja, es ist wie Wasser. Wenn Wasser eintritt, findet es einen Weg. Vieles wurde noch nicht angegriffen, weil es noch keine Zeit dazu gab. Cyberangriffe sind der neuzeitliche Kokainhandel, da ist sehr viel Geld dahinter. Und erpressen kann ich letztlich jeden.





Ulrich Kallausch, 61



30 Jahre lang arbeitete Ulrich Kallausch als Investmentbanker und war unter anderem für die Creditanstalt, die GRAWE-Gruppe und die Semper Constantia Privatbank tätig. In den letzten Jahren hat er sich hauptsächlich mit Risikomanagement – vor allem IT-Sicherheit – beschäftigt. Vor vier Jahren wechselte er ganz vom Bank-ins Cybersicherheitsgeschäft. Er ist nun geschäftsführender Gesellschafter beim Beratungsunternehmen Certitude Consulting in Wien.