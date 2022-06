Kredite, Aktien, Anleihen: Wie man in der Inflation investieren soll

Oder soll man auf Anleihen setzen?

Wenn Aktien fallen, dann steigen die Anleihen, so ein Grundsatz der Finanzwelt. Gilt das aber derzeit noch? "Dieser Leitsatz gerät durch die Inflation ins Wanken", sagt Kaller von der Erste Group. Nach einer langen Phase sinkender Zinsen hat die US-Notenbank die Leitzinsen bereits erhöht, die EZB plant diesen Schritt in Kürze. Und steigende Zinsen, sagt Kaller, seien "Gift" für den Anleihenmarkt.



Seit Anfang des Jahres ist der Bloomberg Euro Aggregate Index, der den Anleihenmarkt in Euro spiegelt, um mehr als elf Prozent gefallen. "Die Rückkehr der Inflation hat damit den 40-jährigen Anleihenbullenmarkt beendet", sagt Wolfgang Ules. Das sei für viele Anleger schmerzhaft gewesen. Kurzfristige Anleihen bei Unternehmen mit sehr guter Bonität, das sei derzeit dennoch eine Option, heißt es bei der Schelhammer Capital Bank. Doch das Problem ist, dass bei zwei Prozent Rendite durch die Inflation ein Minus bleibt. "Am Kapitalmarkt gibt's nichts gratis", erklärt Ules trocken.



Und, so die bittere Erkenntnis, auch mit sogenannten inflationsgeschützten Anleihen lässt sich derzeit die Kaufkraft nicht zu 100 Prozent erhalten, weiß Manfred Frühwirth, Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien. "Inflationsgeschützte deutsche Staatsanleihen mit Laufzeiten von vier bis elf Jahren beispielsweise liegen aktuell bei Renditen zwischen minus zwei Prozent und minus 1,2 Prozent pro Jahr." Aber das sei besser, als es aussieht, weil es sich dabei um die reale Rendite handelt. "Deutsche Bundesanleihen ohne Inflationsschutz erreichen derzeit Renditen von plus ein Prozent bis 1,5 Prozent, allerdings ist hier noch die Inflation abzuziehen", erklärt der Experte. "Wenn daher die Inflationsrate in Zukunft über 2,75 Prozent pro Jahr liegt, sind inflationsgeschützte Anleihen besser, bei Inflationsraten unter 2,75 Prozent sind Bundesanleihen ohne Inflationsschutz vorzuziehen." Bei inflationsangepassten Anleiheprodukten von Banken rät Frühwirth zur Vorsicht: "Oft sind zwar die Zinsen an die Inflation geknüpft, nicht jedoch die Tilgungssumme am Ende der Laufzeit." Daher empfiehlt er eher inflationsindexierte Anleihen von Staaten mit sehr guter und guter Bonität, wie eben Deutschland oder Frankreich.



Bewährt sich Gold in der Krise? Gold hat den Ruf als sicherer Hafen in der Krise, doch gilt das noch immer? Eine Feinunze Gold kostet gerade um die 1700 Euro, das ist um elf Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Zu Beginn des Krieges in der Ukraine ist der Goldpreis auf über 2000 Euro pro Unze hochgeschnellt, aber in Folge wieder abgesunken.



Die historische Betrachtung zeigt, dass Gold in Sachen Inflationsschutz recht unzuverlässig ist. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Phasen mit hoher Inflation, in denen Gold, anders als man vermuten würde, deutlich an Wert verlor. Lediglich in der Langzeitbetrachtung-also über mehrere Jahrzehnte hinweg-kann das Edelmetall seinem Ruf halbwegs gerecht werden.



Doch zahlt es sich jetzt noch aus, einzusteigen? "Langfristig schon", sagt Reitz von der Focam Vermögensverwaltung. Prinzipiell raten Experten aber, nur fünf bis maximal zehn Prozent des Ersparten in Gold anzulegen. Solange die Zinsen nicht allzu stark stiegen, bewähre sich Gold. Auch für Kaller von der Erste Group hat Gold seine Berechtigung als "einzige Anlageklasse, die heuer im Plus ist".



Einen Trend zu Sachwerten beobachtet auch der Wiener Edelsteinhändler Thomas Schröck. Sein Unternehmen, The Natural Gem, verzeichnet seit der Pandemie eine enorme Nachfrage, die sich mit Beginn des Ukraine-Krieges noch verstärkt hat. "Wie auch Gold werden in Krisenzeiten Edelsteine von Anlegern als Fluchthafen betrachtet. In den letzten 20 Jahren lag ihr Wertanstieg zwischen sechs und acht Prozent pro Jahr", so Schröck. Da die Inflation kein rein europäisches, sondern ein weltweites Phänomen ist, rechnet er mit weiteren Preissteigerungen.



Während viele Anlegerinnen und Anleger noch überlegen, wie sie der Inflation ein Schnippchen schlagen können, steht für Reitz bereits eine andere Frage im Vordergrund: Wann beruhigt sich die Inflation? Er geht davon aus, dass sie in Kürze ihren Zenit erreichen wird und sieht erste Anzeichen dafür-so entspannt sich etwa die Corona-Lage in Shanghai, der große Containerschiff-Stau löst sich langsam auf, dadurch werden Lieferketten wieder in Bewegung kommen. Aufgrund dieser Verschiebungen hat Reitz seine Strategie geändert. "Techunternehmen sind günstiger und somit wieder interessanter geworden", sagt er und denkt schon darüber nach, was er nun mit dem Vermögen seiner Kunden macht.