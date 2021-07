Das 0,004-Experiment: Ein Bitcoin-Erfahrungsbericht

Es ist viereinhalb Jahre her, Ende Jänner 2017, da habe ich zum ersten Mal über Bitcoin ge-schrieben. Damals eröffnete in Wien ein Bitcoin- Geschäft. Für einen Bitcoin bekam man rund 900 Euro. Seither ist „Krypto“ zum fixen Bestandteil des Wirtschaftslebens geworden. Viele weitere Berichte folgten deshalb. Da wären etwa US-Milliardäre, die groß ins Geschäft einsteigen, Bankenaufseher, die immer wieder vor extremen Kursschwankungen und Betrügereien warnen. Oder ein „Miner“, also ein Unternehmer, der selbst Bitcoins erzeugt.

Der Wiener hat sich ein eigenes kleines Kraftwerk gemietet, idyllisch gelegen am Fluss Kamp im Waldviertel, eine hölzerne Wassermühle mit angeschlossenen Turbinen. Sie betreiben summende Prozessoren, deren Leistung neue Bitcoins hervorbringt.