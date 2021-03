Das Corona-Jahr: Weniger Einbrüche, mehr Heimunfälle

profil: In Deutschland hat eine Umfrage gezeigt, dass die Reputation der Versicherer während der Krise stark gelitten hat. Rund 40 Prozent der Kunden sagen, sie haben kein Vertrauen in die Branche. Bemerken Sie ein solches Misstrauen auch in Österreich?

Müller: Das ist sehr interessant, weil wir im Herbst, wie jedes Jahr, eine groß angelegte Kundenzufriedenheitsbefragung gemacht haben. Und da haben wir sogar eine Verbesserung gesehen. Ich kann das allgemeine Image der Versicherungen hier nicht quantifizieren, aber die Wiener Städtische wurde von den eigenen Kunden nach Schulnoten mit 1,5 bis 1,8 bewertet.

profil: Hat die Krise dazu geführt, dass sich die Menschen verstärkt mit Absicherungsfragen auseinandergesetzt haben?

Müller: Ja, das sehen wir. Insbesondere bei Versicherungen, die den Gesundheitsbereich betreffen. Es ist nicht überraschend, dass in einer Pandemie private Krankenversicherungen sehr gut laufen. Allerdings ist diese Sparte schon seit einigen Jahren der Hauptwachstumstreiber in der Versicherungsbranche, und dieser Trend hat sich verfestigt. Wir haben in diesem Markt ein Wachstum von vier Prozent. Wenn man das dem allgemeinen Wirtschaftswachstum gegenüberstellt, ist das schon ein sehr attraktives Segment.

profil: Zweifelsohne ist das ein wichtiges Geschäftsfeld für Sie, aber halten Sie persönlich diese Entwicklung in Richtung einer Zwei-Klassen-Medizin gesamtgesellschaftlich nicht für bedenklich?

Müller: Ich würde das nicht als Zwei-Klassen-Medizin sehen, denn man darf nicht vergessen: Die Kosten für medizinische Betreuung sind deutlich im Steigen begriffen. Wir haben eine alternde Gesellschaft, und ein Großteil der Kosten für Heilbehandlungen fällt im Alter an. Der Vorteil: Jährlich fließen rund 1,5 Milliarden Euro aus der privaten Krankenversicherung in das Gesundheitssystem. Das hilft am Ende allen.

profil: Und wie sieht es mit der privaten Altersvorsorge aus? Hat diese auch einen Auftrieb durch die Krise bekommen?

Müller: Das ist ein Segment, das leider nicht wächst. Das betrifft vor allem Lebensversicherungen mit laufender Prämie. Seit Jahren sehen wir hier einen leicht negativen Trend. Das ist sehr stark dem negativen Zinsumfeld und der Politik der Europäischen Zentralbank geschuldet. Zudem wird aktuell aus Gründen der Sicherheit sehr viel Geld auf Sparkonten gehortet. Die Sparquote ist extrem in die Höhe gegangen, aber bei langfristigen Veranlagungen sind die Leute eher zurückhaltend.