Das war 2024: Signa-Gründer René Benko unter Druck

Eigentlich war schon viel früher mit Hausdurchsuchungen gerechnet worden. Doch die heimischen Ermittlungsbehörden hatten sich lange nicht in die Karten schauen lassen, was sie denn in Sachen Signa-Pleite unternehmen würden. Bereits ein halbes Jahr zuvor, Ende 2023, war das milliardenschwere Immobilien- und Kaufhausimperium implodiert. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hielt sich mit der offiziellen Einleitung eines Verfahrens aber zunächst vornehm zurück. Im März 2024 wurden zumindest auf einer allgemeinen Ebene Ermittlungen bestätigt, im April dann, dass auch Unternehmensgründer René Benko höchstpersönlich davon betroffen war. Darauf folgte aus strafrechtlicher Perspektive jedoch im Wesentlichen Funkstille – bis zu den Morgenstunden des 25. Juni.

Von außen wirkt die pompöse Villa in Igls, südlich von Innsbruck, wie eine uneinnehmbare Festung: Abweisende Mauern, hohe Hecken und Sicherheitseinrichtungen sollen ungebetene Gäste und Schaulustige auf Distanz halten. Am 25. Juni 2024 ab 8 Uhr in der Früh nützt jedoch die beste Abschirmung nichts. Zuerst kommen Polizisten, dann Kameras. Und für Signa-Gründer René Benko bricht die wohl schwerste von zahlreichen schweren Stunden im Jahr 2024 an. Razzia-Time.

Handys, Computer und ein Porsche Wie sich nun herausstellt, haben die WKStA und die SOKO Signa des Bundeskriminalamts die Zeit genutzt, um mehrere konkrete Verdachtsmomente herauszudestillieren. Diese scheinen ihnen nunmehr dicht genug, um bei Benko, bei mehreren Signa-Managern und bei der Firmengruppe selbst Hausdurchsuchungen durchzuführen. In Igls, wo sich Benkos Hauptwohnsitz befindet, rückt die Polizei mit mehreren Kleinbussen an. Die Ermittler haben nicht nur Handys, Computer und Geschäftsunterlagen im Visier, sondern auch einen Porsche 911 „Speedster“. Das Prachtstück wird von den Behörden per Autoanhänger abtransportiert – wohl besonders bitter für den gefallenen Immobilien-Tycoon, dem ein gewisses Faible für schnittige Wagen nachgesagt wird. Wie es Benko persönlich an jenem Tag ergangen ist, ist nicht überliefert. Wer jedenfalls die Nerven behielt, war seine Ehefrau. Sie ging während der Amtshandlung mit dem Hund Gassi, schließlich gibt es Dinge, die keinen Aufschub dulden. Freilich steht auch fest: Die Razzia mag ein besonders einschneidendes Erlebnis für den Signa-Gründer gewesen sein – aber keinesfalls die einzige Belastungsprobe in diesem Jahr.

© APA/MARKUS ANGERER Am 25. Juni rückten die Ermittler bei der Benko-Villa in Igls bei Innsbruck an. © APA/MARKUS ANGERER Am 25. Juni rückten die Ermittler bei der Benko-Villa in Igls bei Innsbruck an.

Benko von mehreren Seiten unter Druck Der gefallene Immobilien-Tycoon stand 2024 gleich an drei Fronten enorm unter Druck: an jener des Strafrechts; in Bezug auf die Abwicklung des zerbröselten Signa-Imperiums; und nicht zuletzt auch mit Blick auf seine persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse. Wobei das alles nicht immer ganz leicht voneinander getrennt werden kann. Die diesjährige Pechsträhne nahm bereits am 1. Jänner ihren Lauf. „Republik pfändet René Benkos Villa in Innsbruck“, titelte an diesem Tag die Austria Presseagentur. In den Wochen darauf folgten Schlagzeilen wie: „Signa-Inventar kommt unter den Hammer“, „Republik Österreich stellt Insolvenzantrag gegen René Benko“ und „Signa-Prime startet Verkauf von Luxusimmobilien in Wien“. Wohlgemerkt: Das war die Nachrichtenlage gerade einmal bis Mitte Februar. Manch anderer würde bereits da von einem schlechten Jahr sprechen. Bei Benko sollte es noch deutlich dicker kommen. Konkurs eröffnet Anfang März folgte der erste ganz große Knall: Nach den Pleiten diverser Signa-Firmen musste Benko nun auch selbst – in seiner Eigenschaft als Beratungsunternehmer – Insolvenz anmelden. Der frühere Milliardär hatte nicht mehr die flüssigen Mittel, um eine Abgabenforderung der Republik von rund 1,7 Millionen Euro zu begleichen. Das Landesgericht Innsbruck eröffnete ein Konkursverfahren. Im Zuge dessen kristallisierte sich nach und nach folgende Gemengelage heraus: Obwohl Benko seit 2013 bei Signa keine Organfunktion mehr innegehabt hatte, bezog er von dort enorme Summen. Demnach war der Unternehmensgründer bis November 2023 bei der Dachgesellschaft „Signa Holding GmbH“ angestellt gewesen – und zwar im Portfoliomanagement. Was normalerweise nach einem Job in der dritten Reihe klingt, brachte dem Tiroler laut Vertrag ein Monatsgehalt von rund 60.000 Euro brutto. Dazu war eine Prämie von 2,5 Prozent des Vorsteuergewinns der Holding vereinbart worden. Quasi zum Drüberstreuen hatte Benko auch noch Beratungsverträge mit anderen Firmen der Signa-Gruppe laufen – für 200.000 bis 300.000 Euro pro Jahr. Von 2015 bis 2021 belief sich sein Einkommen auf insgesamt rund 78 Millionen Euro (vor Steuern). Mit der Pleite wesentlicher Signa-Teile Ende 2023 versiegten die üppigen Geldquellen aus dem Signa-Reich jedoch. Doch nicht nur deshalb muss Benko seither deutlich kleinere Brötchen backen. Das Konkursverfahren gipfelte bisher darin, dass der Masseverwalter einen Sachverständigen damit beauftragte, persönliche Gegenstände Benkos zu bewerten, um diese in der Folge zu versteigern. Wie profil exklusiv berichtete, fanden sich darunter Luxusuhren mit einem geschätzten Verkehrswert von insgesamt rund 140.000 Euro sowie Schmuck – Armbänder und Manschettenknöpfe – für weitere 30.000 Euro. Auch in der „Villa Ansaldi“ am Gardasee, die Benko bis vor nicht allzu langer Zeit gerne genutzt hat, schaute der Sachverständige zwecks „Befundaufnahme“ vorbei. Flugs inventarisierte er ein Sportboot „Malibu Wakesetter“ mit einem Schätzwert von 95.000 Euro und ein schnittiges „Sea-Doo“ – eine Art Wasserscooter – für 14.500 Euro.

© Faksimile Benkos Uhren und Schmuck: Auszug aus dem Wertgutachten des Sachverständigen Nikolaus Karner © Faksimile Benkos Uhren und Schmuck: Auszug aus dem Wertgutachten des Sachverständigen Nikolaus Karner

Die Geldtöpfe der Familie Benko All das mag für Benko schmerzhaft gewesen sein. Wichtige Aspekte seines Milliardärslebens sind dem gefallenen Immobilien-Tycoon trotz Pleite jedoch bis heute erhalten geblieben – nicht zuletzt der luxuriöse Wohnsitz in der riesigen Villa in Igls. Das Gebäude-Ungetüm soll – als Wellnessbereich – unter anderem einen Nachbau der berühmten Blauen Grotte von Capri beinhalten. Die Gläubiger haben auf die Luxusimmobilie bisher keinen Zugriff. Diese steht nämlich formal nicht im Eigentum von René Benko, sondern gehört der „Laura Privatstiftung“. Das ist einer jener Geldtöpfe, in denen wesentliche Teile des Benko’schen Familienvermögens gebunkert sind. Dieses Vermögen besteht nämlich längst nicht nur aus einer – mittlerweile faktisch wertlosen – Beteiligung an der Signa-Gruppe, sondern auch weiterhin unter anderem aus höchst werthaltigen Immobilien. Wie profil Anfang des Jahres herausgefunden hat, zählen allein in Innsbruck Zinshäuser im Wert eines dreistelligen Millionen-Euro-Betrags dazu. Diese haben mit Signa nichts zu tun, sondern gehören Benkos Stiftung. Rotwildjagd mit Dornauer Ebenfalls nicht entsagen musste Benko seiner Jagdleidenschaft. Die „Laura Privatstiftung“ besitzt ein eigenes Gut in der Steiermark. Für Schlagzeilen sorgte unlängst, dass Benko dort ausgerechnet mit dem Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer auf der Pirsch war. Ein prächtiges Rotwild bezahlte die Aktion mit dem Leben. Dornauer wiederum musste nach Bekanntwerden der pikanten Angelegenheit seinen Rücktritt als Landesrat und Parteichef bekannt geben. Der Politiker bestritt, abgedrückt zu haben. Eine endgültige Klärung dieses nicht unwesentlichen Aspekts steht noch aus: Dornauer ist mit einem behördlichen Waffenverbot belegt. Ein toter Hirsch wirft da naturgemäß Fragen auf. Bisherige Versuche, die „Laura Privatstiftung“ rechtlich zu knacken, scheiterten. Im Unterschied zu mehreren seiner engen Angehörigen zählt Benko selbst nicht zum Kreis der Begünstigten. Der Masseverwalter versucht dennoch, Zugriff auf das Vermögen der Stiftung zu erlangen. Falls es ihm gelingen sollte, wäre es wohl vorbei mit dem Luxusleben. Wie hoch die Erfolgsaussichten sind, bleibt abzuwarten. Selbst wenn sich der Masseverwalter durchsetzen sollte, würde es bis dahin wohl Jahre dauern. Ein langer Rechtsstreit scheint programmiert zu sein.

© APA/ROLAND SCHLAGER Blick in die Signa-Glaskugel: Viel Firmen-Inventar wurde versteigert, die Verwertung der Immobilien ist aber schwierig. © APA/ROLAND SCHLAGER Blick in die Signa-Glaskugel: Viel Firmen-Inventar wurde versteigert, die Verwertung der Immobilien ist aber schwierig.