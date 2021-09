Alfred Gusenbauer: Geld aus Aserbaidschan

Von Mai bis Oktober 2014 überwies Faberlex demnach insgesamt zumindest 120.000 Euro an die Firma des Ex-Kanzlers. Die Briefkastenfirma Faberlex war in Schottland registriert, wies laut Kontounterlagen jedoch auch eine Adresse in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku auf. Das passt zu Rechercheergebnissen des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), einem Investigativnetzwerk mit Osteuropafokus. OCCRP-Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei der Faberlex um eine wichtige Firma in einem sogenannten „Laundromat“ – einem Offshore-Netzwerk, über das möglichst anonym riesige Geldbeträge in Richtung Westen verschoben wurden. Berichten zufolge könnten auf diese Weise auch europäische Politiker bestochen worden sein.

Bestechungsvorwürfe rund um Aserbaidschan

Dass es sich bei der Faberlex um nicht viel mehr als um eine Gelddrehscheibe handelt, scheint weitgehend gesichert zu sein. OCCRP fand bereits vor einiger Zeit jenen Mann, der gegenüber der kontoführenden Danske Bank als Verantwortlicher genannt war. Er lebt in einem bescheidenen Heim am Rand von Baku. Sein Beruf: Fahrer für eine Bank in der aserbaidschanischen Hauptstadt. Der Mann sagte, die Bank habe ihn zum „Director“ diverser Offshore-Firmen gemacht. Er wisse nichts über die Geldtransaktionen dieser Firmen. Die Dokumente dazu würden bei der Bank liegen. Laut OCCRP weist Faberlex direkte Connections zum autokratischen aserbaidschanischen Regime auf.

Aserbaidschan steht seit mehreren Jahren im Verdacht, systematisch versucht zu haben, westliche Politiker zu kaufen. In Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft. In Italien wurde Anfang des Jahres ein ehemaliger Abgeordneter – nicht rechtskräftig – in erster Instanz wegen Korruption zu vier Jahren Haft verurteilt. Er hatte 2,39 Millionen Euro aus Aserbaidschan erhalten.