Die Hofer-Connection

18. April 2011, New York, Wall Street: Ein Mitarbeiter der Rechtsabteilung der Bank of New York Mellon bringt eine sogenannte Geldwäscheverdachtsmeldung auf den Weg. In Blockbuchstaben finden sich darin Kurzanalysen zu mehreren Geldtransfers, die in den Systemen der US-Bank aufscheinen und dieser potenziell problematisch vorkommen. Insgesamt umfasst die Meldung zwanzig Seiten. Mittendrin: zwei Firmennamen aus Österreich. Diese weisen, wie nun Recherchen zeigen, einen Bezug zu einem prominenten österreichischen Politiker auf – zum heutigen FPÖ-Chef Norbert Hofer, seines Zeichens dritter Präsident des Nationalrats.

Brisantes Leak

Die vorliegende Verdachtsmeldung ist Teil geleakter Geheimdokumente des US-Finanzministeriums – genauer gesagt des dort angesiedelten Financial Crimes Enforcement Networks (FinCEN). So heißt die Geldwäschemeldestelle, an die Banken in den USA auffällige Transaktionen melden müssen. Unter dem Titel „FinCEN Files“ berichten 110 Medienhäuser auf der ganzen Welt seit einigen Tagen über brisante Funde in mehr als 2100 vorliegenden Verdachtsmeldungen und anderen Dokumenten.

Die Unterlagen waren der Nachrichtenorganisation BuzzFeed News zugespielt worden, die diese in der Folge mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) in Washington teilte. Das ICIJ koordiniert nun ein internationales Investigativprojekt, in Österreich recherchiert profil gemeinsam mit dem ORF. Festgehalten sei: Die Meldungen geben – wie der Name schon sagt – lediglich einen Verdacht der jeweiligen Bank wieder und sind per se kein Beweis für Geldwäsche oder sonstiges Fehlverhalten. Es sind darin aber jedenfalls Transaktionen wiedergegeben, die zumindest einem US-Finanzinstitut – aus welchen Gründen auch immer – selbst auffällig vorgekommen waren.

350.000 Dollar aus der Karibik

Im konkreten Fall zeigte die Bank of New York Mellon (BNYM) 34 verdächtige Überweisungen über insgesamt rund 135 Millionen US-Dollar auf, die über die russische Rosbank gelaufen waren. Involviert waren Firmen, die aus Sicht der BNYM wie Briefkastenfirmen wirkten. Solche Vehikel, die über kein operatives Geschäft verfügen, aber große Summen an Geld verschieben, können ein Warnsignal in Bezug auf Geldwäsche darstellen – noch dazu, wenn sie in Offshore-Destinationen angesiedelt sind.

Im konkreten Fall stieß sich die New Yorker Bank an einer Firma namens Agusto Marine Limited auf den Cayman Islands. In der Verdachtsmeldung sind vier Überweisungen vom Februar 2011 angeführt, die von der Offshore-Firma nach Wien gingen: 41.062,14 Dollar zugunsten einer „MAP MANAGEMENT+PLANNING GMBH“, insgesamt 315.052,23 Dollar – in drei Tranchen – an eine „MAP EXECUTIVE FLIGHT SERVICE GMBH“.