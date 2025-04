Noch am Mittwochmorgen war der US-Präsident wild entschlossen, für fast alle Länder Zölle auf fast alles zu erheben, und er ließ sich selbst vom Absturz der Börsen und dem massiven Wertverlust der US-Staatsanleihen nicht umstimmen. „Ich weiß, was zur Hölle ich tue!“, sagte er gegenüber Parteikollegen, und auf „Truth Social“ schrieb er: „BLEIBT COOL!!!“

Diesmal dürfte es so gelaufen sein: Laut „New York Times“ besprach sich Trump am Mittwochvormittag mit Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick und dem Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats Kevin Hassett. Sie erklärten ihm, was der Anstieg der Anleiherenditen konkret für Banken und Kreditvergaben bedeuten würde. Das habe der ehemalige Immobilienunternehmer Donald Trump schließlich eingesehen.

In seiner zweiten Amtszeit fehlen diese vergleichsweise vernünftigen Stimmen komplett. Tonangebend sind schrille Exzentriker, Megalomanen und Egozentriker. In Trumps Umfeld eingenistet haben sich auch Rechtsextreme, Verschwörungstheoretiker und spirituelle Heilpraktiker. Das hat Folgen für Trumps Handeln – und damit für die ganze Welt.

So konnte die rechtsradikale Influencerin Laura Loomer Trump Anfang April offenbar überreden, den Direktor des US-Geheimdienstes NSA sowie mehrere leitende Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates zu entlassen. Loomer hat einen kurzen Draht zum US-Präsidenten, sie war schon während des Wahlkampfs einige Male in seinem Flugzeug mitgeflogen und Gast in Trumps Privatdomizil Mar-a-Lago gewesen. Loomers bizarre Verschwörungstheorien (darunter die Behauptung, die Terroranschläge vom 11. September 2001 seien ein „Werk von Insidern“ gewesen) waren sogar Trumps Team zu radikal, doch alle Versuche, sie fernzuhalten, scheiterten. Trump dürfte gefallen haben, dass Loomer auf „X“ Stimmung für ihn machte. Ihre Angriffe auf seine Gegner, darunter rassistische Attacken auf seine Rivalin Kamala Harris, gehen so weit, dass ihr Nachname in rechtsextremen Kreisen zum Verb wurde: Wen sie ins Visier nimmt, wird „geloomert“.