Engpässe beim Corona-Impfstoff: Sollen Patente freigegeben werden?

Heute scheint das Schlimmste überstanden zu sein. Aber: nur in einer der drei Städte. Denn lediglich der reiche Westen konnte sich bisher ausreichend Impfstoff sichern, um zu einem einigermaßen normalen Leben zurückzukehren. In ärmeren Weltgegenden hingegen herrscht nach wie vor Katastrophenstimmung und Ausnahmezustand. Während es sich in Paris heute wieder flanieren lässt, während in Staaten wie Österreich inzwischen selbst Junge und Gesunde zum Corona-Stich vorgelassen werden, ist im Karibikstaat Haiti noch kein einziger Bewohner geimpft. Und auch sonst überall fallen die Entwicklungsländer weit zurück.

Das muss nicht so sein, sagt eine immer größere Riege internationaler Politiker und anderer Akteure. Vom US-Präsidenten Joe Biden bis zum EU-Parlament in Brüssel, von Indiens Premier Narendra Modi bis zur UN-Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie alle behaupten, es gebe eine Möglichkeit der Pandemiebekämpfung, von der bisher kein Gebrauch gemacht worden ist: die vorübergehende Aussetzung von Patenten und sonstigen Rechten des geistigen Eigentums auf Covid-19-Impfstoffe und andere Medikamente und Geräte im Zusammenhang mit Corona. Dadurch, glauben die Befürworter, könnten rasch mehr Impfstoffe produziert werden, vor allem für arme Staaten. [...]