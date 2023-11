Finanzombudsteam: Anzeige wegen Signa-Krediten bei FMA

Die Gesellschaften der Signa-Gruppe stehen laut Informationen aus dem Umfeld der heimischen Bankenaufsicht mit knapp über zwei Milliarden Euro bei heimischen Großbanken in der Kreide, profil berichtete. Nun hat das Finanzombudsteam um Geschäftsführer Gerald Zmuegg eine Anzeige bei der Finanzmarkaufsicht eingebracht und listet darin die Raiffeisenbank International (RBI), die UniCredit Bank Austria AG sowie die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.

Die Aufsicht soll nun prüfen, unter welchen Bedingungen die Kredite an Signa begeben wurden und ob bei der Kreditvergabe alle notwendigen Risikovorkehrungen getroffen wurden. „Im Kern soll überprüft werden, welchen Anteil österreichische Banken daran hatten, dass sich das Kreditvolumen in den letzten fünf Jahren bei der Signa Prima-Selection-Gruppe verdoppelt hat, obwohl seit 2018 die Rückführung der jährlichen Kreditraten (ohne Zinsen) aus dem Cash Flow des ordentlichen Ergebnis nicht gewährleistet war“, sagt Zmuegg.

Als ein mögliches Indiz für einen mutmaßlichen Verstoß deutet das Finanzobudsteam die stark gestiegenen Kreditverbindlichkeiten der Signa Prime Selection – in dieser sind die Prestige-Projekte der Gruppe gebündelt, wie zum Beispiel der Elbtower in Hamburg, das LaMarr und das Goldene Quartier in Wien. An letzterem hat Signa erst vor Kurzem ein Viertel der eigenen Anteile verkauft.