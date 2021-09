Hedgefonds: Die Rückkehr der „Heuschrecken“

Sie gehören zu den vielleicht am übelsten beleumundeten Anlageklassen, zu den riskantesten zählen sie allemal. Die Rede ist von Hedgefonds, also alternative, aktiv gemanagte und abseits der Börse gehandelte Investmentfonds. In ihrem klassischen Sinn waren sie dazu gedacht, Aktiengeschäfte gegen Risiken, zum Beispiel eine negative Marktentwicklung, abzusichern.

Heute werden sie überwiegend für die Börsenspekulation genutzt. 2005 verglich der damalige SPD-Chef Franz Müntefering das Agieren mancher Investoren mit „verantwortungslosen Heuschreckenschwärmen, die im Vierteljahrestakt Erfolg messen, Substanz absaugen und Unternehmen kaputtgehen lassen, wenn sie sie abgefressen haben“. Mit der weltweiten Finanzkrise ab 2007 waren solche Unternehmungen in der allgemeinen Wahrnehmung endgültig unten durch. Seither gelten im deutschen Sprachgebrauch Kapitalbeteiligungen mit kurzfristigen oder überzogenen Renditeerwartungen wie Hedgefonds als Heuschrecken.