profil: Wie haben Sie den 11. September 2001 erlebt?

Zapotocky: Wir hatten an diesem Tag Gäste aus Amerika, Professoren einer kalifornischen Universität. In der Börse hängen ja bekanntlich überall Bildschirme, und auf einem lief CNN. Auf einmal sehen wir, wie ein Flugzeug in einen der beiden Zwillingstürme fliegt. Im ersten Moment dachten wir, das ist ein Katastrophenfilm, aber kurz darauf kam die Bestätigung des Nachrichtensprechers, dass das echt ist. Wir sind alle erstarrt, unsere Gäste standen richtiggehend unter Schock. Es war schrecklich.



profil: Die Finanzmärkte haben sich von dem Schock allerdings relativ schnell erholt. So stürzte der S&P 500 beispielsweise um über zehn Prozent ab, aber bereits ein Monat später erreichte er wieder sein Niveau von vor dem Anschlag. Warum zeigen sich die Finanzmärkte von solchen Erschütterungen doch so unbeeindruckt?



Zapotocky: Wenn ich das ein bisschen korrigieren darf: Der DAX war ein Jahr lang negativ. Viele europäische Indizes, auch der japanische Nikkei, haben sich lange nicht erholt. Der Schock war in Europa größer als in Amerika. Doch die Stimmung war ja schon vor den Anschlägen getrübt. Die Dotcom-Blase im Jahre 2000 sowie die Enron-Krise hatten weltweit zu einem Vertrauensverlust an den Börsen geführt.