Hoher Gaspreis, viel Wasserkraft: Der verblüffende Verbund-Profit

Dass die Aktie fällt, darf sich ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer gutschreiben lassen. Dieser hatte ja jüngst laut über die Abschöpfung von „Zufallsgewinnen“ in der E-Wirtschaft nachgedacht, ohne ins Detail zu gehen. Das sorgte bei Investorinnen und Investoren für Verunsicherung (das bekamen auch die EVN-Titel zu spüren). Was da jetzt wie abgeschöpft werden soll, ist weiterhin unklar, ebenso, was mit dem Abgeschöpften geschähe. So oder so können die Aktionäre für 2022 mit einer höheren Verbund-Dividende rechnen – für 2021 bekam allein die Staatsholding ÖBAG 186 Millionen Euro. Die bisherige Rekordausschüttung für das Jahr 2009 (1,25 Euro je Aktie) könnte durchaus übertroffen werden. Damals gab es übrigens für das gesamte Aktionariat eine „Sonderdividende“, das ist zugleich eines der von Nehammer jüngst angedeuteten (wenn auch nicht explizit angesprochenen) Abschöpfungsmodelle.

Sonderdividenden sind an sich nichts Ungewöhnliches. Seit der Verbund-Teilprivatisierung 1988 gab es deren vier, zuletzt für das Jahr 2013. Der Verbund hatte damals mit der deutschen E.On Kraftwerke getauscht. E.On übernahm im Wege eines „Asset Swaps“ das Türkei-Geschäft vom Verbund, der dafür Anteile an bayerischen Kraftwerken bekam. Daraus resultierten hauptsächlich buchmäßige Sondereffekte, ohne die der österreichische Konzern 2013 einen Verlust ausgewiesen hätte. Dennoch erhielten die Aktionäre eine Sonderdividende, die der Rechnungshof später in einem Bericht kritisierte. Diese habe sich „negativ auf den Verschuldungsgrad sowie auf die liquiden Mittel“ ausgewirkt.

Die nunmehrigen Verbund-Gewinne bestehen allerdings nicht bloß auf dem Papier. Sie sind echt. Man blicke auf die Stromrechnung.