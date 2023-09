„Kann man die Inflation austricksen, Herr Professor?“

Herr Professor Frühwirth, auch wenn die Sparzinsen aktuell etwas steigen, die Inflation gelten sie nicht ab. Was also raten Sie Anlegerinnen und Anlegern, die sich vor der massiven Geldentwertung schützen wollen?

Frühwirth

Eine wissenschaftlich fundierte und zudem recht einfache, langfristige Anlagestrategie basiert auf dem sogenannten Capital Asset Pricing Model, kurz CAPM. Dieses wurde in den 1960er-Jahren unter anderen von Nobelpreisträger William F. Sharpe entwickelt. Diesem Modell zufolge besteht die optimale Vorgangsweise für jeden Anleger darin, einen Teil des Geldes, das er investieren will, in risikolose Wertpapiere zu stecken und den Rest in das sogenannte Marktportfolio.

Welche Wertpapiere sind denn risikolos?

Frühwirth

In der Praxis werden dazu festverzinsliche Anleihen kreditwürdiger Staaten mit Triple-A-Rating herangezogen. Doch gerade in Zeiten hoher Inflation erweist sich das als Problem. Denn selbst deutsche Staatsanleihen mit bester Bonität sind nicht gänzlich risikolos. Auch sie haben ein enormes Inflationsrisiko, wie wir jetzt alle merken. Ein Käufer einer solchen Anleihe weiß zwar, welchen fixen Betrag er später in Form von Rückzahlung plus Zinsen herausbekommen wird. Was er sich davon kaufen wird können, weiß er jedoch nicht. Doch gerade die zukünftige Kaufkraft des Investments ist für den Anleger wichtig. Deswegen ist meine Empfehlung, inflationsgeschützte unkündbare Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit zu kaufen. Bei diesen sind sowohl Rückzahlung als auch Zinsen an die Entwicklung der Inflationsrate angepasst. Die Kaufkraft wird somit erhalten. Die Laufzeit (genauer, die Duration) der Anleihe sollte dem eigenen Anlagehorizont entsprechen, und wenn man Euro-Anleihen kauft, fällt auch das Währungs- beziehungsweise das Wechselkursrisiko weg. Geeignet sind etwa die vom deutschen Staat emittierten inflationsindexierten Bundesanleihen oder die französischen „Obligations Assimilables du Trésor indexés“.