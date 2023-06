Kaution überwiesen, Wohnung weg: Neue Betrugsmasche in Wien

Die Suche nach einem neuen Eigenheim kann vor allem in Großstädten wie Wien zu einer echten Herausforderung werden. Stetig steigende Richtwertmieten , versteckte Kosten und dazu die große Konkurrenz von anderen Wohnungssuchenden. Der angespannte Wohnungsmarkt spielt auch Trickbetrügern in die Karten.

So arbeiten die Betrüger: Noch bei der Besichtigung geben die Fake-Makler ihren Opfern eine Zusage zur Wohnung. Und fordern im Gegenzug die Überweisung der Kaution und der Ablöse. Eine betroffene Person aus Wien überwies fast 3000 Euro an das Konto der Kriminellen.

Anschließend machen sich die Betrüger Besichtigungstermine mit potenziellen Opfern aus, stellen einen gefälschten Vertrag oder eine Kautionsbestätigung aus und kassieren von den Betroffenen Kaution und Ablöse für angebliches Mobiliar ein. Sobald das Geld ankommt, melden sich die Personen jedoch nicht mehr.

Schaden von bis zu 8.000 Euro

Bei der Watchlist Internet haben sich laut Projektleiter Thorsten Behrens bereits drei Betroffene aus Wien gemeldet. Die Kosten, auf denen die Wohnungssuchenden sitzen geblieben sind, liegen zwischen 3.000 und 8.000 Euro. Ob die Personen ihr Geld zurückbekommen, ist unklar: „Wir haben ihnen geraten, Anzeige bei der Polizei zu erstatten”, so Behrens gegenüber profil.

Betrugsmaschen über das Internet werden immer raffinierter. profil berichtete bereits im Februar über Internet-Betrüger, die sich per SMS oder über WhatsApp als Familienmitglieder in finanzieller Not ausgeben und um Geld-Hilfe bitten. Die Tricks sind nicht immer ganz einfach zu durchschauen, die Wahrscheinlichkeit, das Geld zurückzubekommen, sinkt.