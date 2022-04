Ob Kleine Eiszeit, mittelalterliche Warmzeit oder das Jahr ohne Sommer: Im Lauf der Geschichte gab es immer wieder Klimaveränderungen. Diese Phänomene werden von Klimawandelleugner gerne als Beweis herangezogen, um die Verantwortung des Menschen an der aktuellen Erderhitzung in Abrede zu stellen. Doch wie sind die historischen Klimaveränderungen tatsächlich zu erklären? Wie haben sie sich auf frühere Gesellschaften ausgewirkt und wie haben diese darauf reagiert? Und welche Parallelen und Lehren lassen sich daraus für die Gegenwart ziehen? Darüber sprechen Christina Hiptmayr und Joseph Gepp in der aktuellen Tauwetter-Folge mit Johannes Preiser-Kapeller von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Der Byzantinist und Umwelthistoriker forscht seit Jahren zum Thema und hat dazu zwei Bücher veröffentlicht („Die erste Ernte und der große Hunger“ sowie „Der lange Sommer und die Kleine Eiszeit“, beide im Mandelbaum Verlag erschienen).