Wie ein Klimazoll die europäische Industrie retten soll

Dieser neue Klimazoll betrifft Zement, elektrischen Strom, Düngemittel, Eisen, Stahl, Aluminium und Wasserstoff aus Drittländern. Offiziell heißt er „Climate Border Adjustment Mechanism“, kurz CBAM, und ist ein CO2-Grenzausgleich. Der Zoll ist Teil des Green Deals und der nächste Schritt, um die Klimaziele in Richtung CO2-Neutralität zu erreichen. Die Idee dahinter: In der EU gelten strengere Klima- und Umweltauflagen. Energieintensive Unternehmen müssen für ihre Treibhausgasemissionen CO2-Zertifikate bezahlen. Die neue Ausgleichszahlung soll verhindern, dass EU-Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit verlieren oder ihre Produktion in Länder mit weniger strengen Klimaauflagen verlagern. Und sie soll Nicht-EU-Länder ermutigen, ihre Emissionen zu senken. Denn wer seinen Stahl, sein Zement oder Aluminium klimaneutral oder energieeffizient produziert, wird nicht bezollt. Aber wie funktioniert das in der Realität? Profitieren heimische Konzerne wirklich davon? Und wie reagieren andere Länder darauf?

„Sind nicht die Einzigen, die das gerade testen.“

In Ranshofen in Oberösterreich wird schon gerechnet. Jedes Jahr kommen 80.000 Tonnen Aluminium per Bahn in den Ortsteil von Braunau am Inn. Sie kommen als große Blöcke an, werden gemeinsam mit Aluminiumschrott aus der Umgebung verarbeitet und verlassen die Stätte als Bleche und Platten. Für Aluminium aus Drittländern wird bald ein Zoll fällig, für dasselbe Produkt aus den EU-Ländern nicht. Seit einigen Monaten läuft die Testphase, ab 2026 wird es ernst.

Der erste Abgabetermin war etwas holprig. „Es gab technische Probleme, die Server waren überlastet, aber es hat letztlich funktioniert“, erzählt die Finanzchefin des heimischen Aluminiumriesen AMAG, Claudia Trampitsch. Das Finanzministerium drückt es diplomatisch aus: „Jedes neue System stellt zu Beginn eine große Herausforderung technischer und administrativer Natur für die Betroffenen dar.“ Sonst sei der bürokratische Aufwand überschaubar, die Lieferanten hätten die benötigten Daten geliefert, sagt Trampitsch vom Unternehmen mit Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland und Kanada pragmatisch. „Wir sind ja nicht die Einzigen, die das gerade benötigen.“

Da sie am Anfang der Wertschöpfungskette seien, war es kein großes Problem. Die oberösterreichische Firma habe rund zehn Lieferanten, vor allem aus Island, Norwegen und dem arabischen Raum. Auch aus China? „Nein, derzeit nicht.“ Und werden sie mehr Aluminium aus der EU importieren, damit sie sich den Zoll ersparen? „Es ist nicht ausreichend Ware da in unserem Segment."

Wie viel Klimazoll die AMAG genau zahlen muss, weiß sie noch nicht. Der wird sich an dem Preis für -Zertifikate in der EU orientieren. Derzeit liegt er bei rund 70 Euro, Tendenz steigend. Bisher stellte die EU einen Teil der Zertifikate gratis aus. Das wird auslaufen, und der Klimazoll wird ausgerollt. Als große Entlastung wird der Grenzausgleich aber nicht wahrgenommen. Schließlich zahlt das Unternehmen dann den Klimazoll auf die Vorprodukte und die -Zertifikate (ETS) für die Produktion in Europa. Der Großteil der Waren wird exportiert. „Da ist es nicht einfach, wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagt Trampitsch. „Die Intention ist gut, es ist aber keine große Hilfe bei der drohenden Deindustrialisierung.“ Sie könne nicht nachvollziehen, warum der Zoll nur auf Vorprodukte gelte, nicht aber auf fertige Ware, wie etwa Pkw. Das wäre sehr kompliziert, heißt es dazu von Experten. Es gebe aber Pläne, künftig noch mehr Produkte zu bezollen.

Auch in Linz wird schon gerechnet. Wer, wenn nicht der größte Stahlproduzent des Landes, profitiert von einer Regelung, die die Unternehmen in Europa unterstützen soll? Tatsächlich sagt Vorstandsmitglied Hubert Zajicek im Rahmen der Bilanzpressekonferenz: „Das ist ein sehr wichtiges Instrument für uns, damit wir auf einem „level playing field“ (unter gleichen Wettbewerbsbedingungen) operieren können.“ Ihn beschäftigt – ähnlich wie Trampitsch –, wie mit Exporten umgegangen wird. „Damit wir uns außerhalb Europas gut behaupten können.“