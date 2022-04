Manfred Frühwirth: „Anleger überschätzen sich häufig“

profil: In den vergangenen Wochen und Monaten wurde Aktienanlegern einiges abverlangt: An den Börsen gab es ordentliche Ausschläge, massiv verschärft durch den Krieg in der Ukraine. Wie verhält man sich als Anleger in solchen Zeiten?

Frühwirth: Man sollte trotz aller Turbulenzen bei seiner Ziel-Asset-Allocation bleiben – also wie viel Prozent seines Vermögens man in Aktien, Anleihen, Geldmarkt, Rohstoffe und Immobilien stecken möchte. Das ist im Sinne einer guten Diversifizierung wichtig. Das heißt, wenn ich beispielsweise acht Prozent meines Finanzvermögens in europäischen Aktien halten möchte, und diese Märkte gehen jetzt runter, dann muss ich eigentlich europäische Papiere zukaufen. Was aber aus psychologischen Gründen kaum jemand macht. Umgekehrt: Wenn in den USA eine Boomphase herrscht und man aufgrund der Kursanstiege statt der gewünschten 15 plötzlich zu 25 Prozent in Amerika investiert ist, sollte man US-Titel abstoßen. Auf diese Art schafft man es automatisch, billig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Was die aktuelle Krise betrifft: Da muss man einfach durch.