Medien während Corona: Sag mir, wo die Frauen sind

An Themen hätte es nicht gehapert, im Gegenteil: In den sogenannten „systemrelevanten Berufen“, von der Pflege über die Supermärkte bis zu den Spitälern, stellen Frauen das Gros der Beschäftigten – und das zu teils erbärmlichen Gehältern. Mit Homeschooling, geschlossenen Kindergärten und Schulen waren Eltern besonders gefordert – und in vielen Familien blieb der Löwenanteil der Arbeit an Müttern hängen. „Frauenpolitik ist eine Krisenverliererin. Wenn es schwierig wird, verengt sich der Platz an der Sonne“, konstatiert die Medienanalytikerin Maria Pernegger. Sie hat die Studie verfasst, für die sich eine ungewöhnliche Allianz zusammenfand: Industriellenvereinigung und Arbeiterkammer, normalerweise bei fast jedem politischen Thema gegensätzlicher Meinung, gaben gemeinsam mit den Unternehmen RHI Magnesita und Acredia die Studie bei „MediaAffairs“ in Auftrag.

Untersucht wurde, wie oft und in welchem Zusammenhang im Corona-Krisenjahr Frauen und Frauenpolitik in den Medien auftauchten. Wer wurde als Experte, Expertin zitiert? Wer abgebildet? Wer interviewt? Welche Rollenklischees dominierten? Welches Bild wurde gezeichnet? Dafür wurde die Berichterstattung im Corona-Krisenjahr 2020 durchforstet, in den Tageszeitungen „Standard“, „Kurier“, „Presse“ „Kronen Zeitung“, „Heute“, „Österreich“ und den ORF-Sendungen „ZIB 1“ und „ZIB 2“. Und zwar in Wort und Bild: 72 Prozent der Abgebildeten waren Männer. Erschwerend kommt dazu: Wenn Frauen vorkommen, dann teils nur als optischer Aufputz, frei nach dem Motto: Männer sind mächtig, Frauen schön.

Die Conclusio der Auftraggeber der Studie: Österreich ist in puncto Gleichberechtigung weniger weit als gedacht. Leider.