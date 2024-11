Milchboykott: Was hinter dem NÖM Lieferstopp steckt

Im niederösterreichischen St. Peter in der Au kritisiert Landwirt Ernst Halbmayr seit Jahren die Zustände in seiner Branche. Als Bauer erhalte man unterm Strich rund 45 Cent pro Kilo konventioneller Milch von einer Großmolkerei. Die tatsächlichen Produktionskosten lägen bei 50 bis 60 Cent. Ohne Nebeneinkünfte, wie etwa Getreideanbau, wäre ein Milchbetrieb wirtschaftlich nicht erhaltungsfähig.

Aber hat der Handel Schuld an der Misere? Der Konflikt zwischen Spar und NÖM ist nur ein Symptom einer strukturellen Krise in der Milchwirtschaft.

Damit die Bäuerinnen und Bauern für ihre Milch einen fairen Preis erhalten, treten sie einer Genossenschaft bei. Diese soll nicht nur den Preis verhandeln, sondern auch als politisches Gegengewicht zur Milchindustrie fungieren. Doch in der Praxis sind besonders kleinere Höfe oft nur Preisnehmer, ohne nennenswerte Einflussmöglichkeiten.

“Wir haben ein System gebaut, wo nur auf Masse produziert wird und das dadurch befeuert wird, dass Molkereien ein Staffelpreissystem haben”, sagt Halbmayr. Die Berechnung des Milchpreises richtet sich nämlich nach gelieferter Menge an die Molkerei. Je mehr Milch der Hof anliefern kann, umso höher fällt der Milchpreis pro Kilo aus - für die Molkereien eine Möglichkeit, ihren Bezug effizienter zu gestalten. Für landwirtschaftliche Betriebe stetiger Druck, immer mehr Milch zu produzieren. In der Branche führe das zu einer Überversorgung mit Kuhmilch in den Molkereien, so Halbmayr.