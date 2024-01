Der Bauernreport: Die Macht am Land

Und zum Glück hat er einen solchen gefunden, Christoph Haudek, seinen Schwiegersohn. Auf dem Weg zum EGZ-Getreidelager steht links Franz Bauers gelbes Haus, das in den 1980er-Jahren gebaut wurde. Rechts davon ein moderner weiß-grauer Neubau aus den 2010er-Jahren. Optisch könnte der Unterschied kaum größer sein, inhaltlich sind Vorgänger und Nachfolger aber auf einer Linie.

Christoph Haudeks Weg zum Bauern war nicht von Anfang an klar. Nach der HTL in Wien arbeitete er knapp ein Jahrzehnt bei dem Baukonzern Alpine als Bauleiter – und kündigte kurz vor deren Konkurs, um in die Landwirtschaft zu gehen. Das ist mittlerweile auch wieder zehn Jahre her. Eines davon war top (2022), eines sehr gut (2021), vier wirklich schlecht und der Rest so lala. Haudek macht seinen Job mit Herzblut, aber verdient jetzt deutlich weniger als vor zehn Jahren in seiner alten Tätigkeit.

In der hellen Wohnküche mit Kochinsel richtet Haudek einen Kaffee her. Seine Frau ist in der Arbeit. Sie ist Steuerberaterin, ohne ihr Gehalt würde es hier anders ausschauen, betont er. Und das, obwohl er eigentlich viel Grund hat: 350 Hektar mit Getreide, Zuckerrübe, Mais und ein bisschen Raps, ein Drittel Eigentum, zwei Drittel Pacht.