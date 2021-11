Millionen-Förderung für SPÖ-Wunschprojekt: „Multiversum“-Prozess startet

„Vorauseilender Gehorsam“

Die von Darabos seinerzeit abgegebene Absichtserklärung für die weiteren fünf Millionen Euro wertet die WKStA übrigens nicht als Weisung an die Ministeriumsmitarbeiter. Die Ermittlungen gegen den Ex-Minister wurden Anfang 2020 eingestellt. Auf die Anklagebank müssen weder Darabos noch seine mit dem Multiversum befassten Kabinettsmitarbeiter, sondern – von Ministeriumsseite – ausschließlich Beamte. Sie hätten in „vorauseilendem Gehorsam“ die „politische Befürwortung des Bundesministers“ umgesetzt, obwohl die rechtlichen Voraussetzungen nicht vorgelegen seien.

Das rechtliche Ausleuchten der – durchaus komplexen – Fördervoraussetzungen und die Frage, wer wann welches Wissen darüber gehabt haben muss, spielte im jahrelangen Ermittlungsverfahren eine zentrale Rolle. Die meisten der angeklagten Beamten waren nicht von Anfang an in das Projekt involviert. In der Anklageschrift ist von einem gemeinsamen „Tatplan“ die Rede. Allerdings müsste ein solcher mehrere Beamtengenerationen und Abteilungen umfasst haben. Geheime Absprachen sind – soweit ersichtlich – im Ermittlungsakt nicht dokumentiert. Rechtsanwalt Meinhard Novak vertritt einen der Beamten. Auf profil-Anfrage meint er: „Den in der Anklage unterstellten gemeinsamen Tatplan hat es nicht gegeben. Aus damaliger Sicht war die Fördervergabe zulässig.“

Das Land Niederösterreich förderte die Errichtung der Schlager-Akademie übrigens ebenfalls mit 2,8 Millionen Euro. Auch diesbezüglich leitete die WKStA Ermittlungen ein. Diese waren zum Zeitpunkt der nunmehrigen Anklageerhebung allerdings aber noch nicht abgeschlossen.

profil berichtete in den vergangenen Jahren wiederholt ausführlich zum Multiversum-Skandal – zuletzt im April 2021 (Nr. 16/2021). Damals teilte Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer auf Anfrage mit, er selbst sei in der Causa nie einvernommen worden: „Ich wüsste auch nicht wieso.“ Die Schlager-Akademie sei „als sportliches Leuchtturmprojekt für Niederösterreich in Erwägung gezogen“ worden. Verwirklicht sei das Projekt nach seiner Zeit als Bundeskanzler worden. „In welcher Form und mit welcher Kostenaufteilung dies geschah, ist mir nicht bekannt“, ließ Gusenbauer wissen. Allerdings sei er „immer der Meinung gewesen, dass sich die Weltsportart Tischtennis eine angemessene Spitzensportförderung verdient. Ein Zusammenhang mit der – wie ich den Medien entnehme – offensichtlich wirtschaftlich mangelhaften Durchführung des Baus und Betriebs des Multiversums besteht nicht.“