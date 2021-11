Wie verhandelt man mit Cyber-Erpressern?

profil: Herr Lacarak, Sie haben keinen alltäglichen Job. Beschreiben Sie ihn doch bitte selbst.

Lacarak: Ich führe ein Krisenteam, das bei Erpressungsversuchen von Hackern, also Ransom-Attacken, eingesetzt wird. Sprich: Ich verhandle mit Hackern.

profil: Eine Firma wird online angegriffen, die IT verschlüsselt und eine Lösegeldforderung gestellt. Und dann läutet in Ihrer Firma das Telefon?

Lacarak: Genau. Das geht relativ schnell. Wir werden von Geschäftsleitern oder Unternehmern kontaktiert und machen uns mit unserem Spezialequipment auf den Weg. Die Arbeit beginnt quasi schon im Auto. Wir versuchen, uns einen Überblick über die IT-Infrastruktur zu verschaffen. Sind dynamische oder statische Server betroffen? Wir analysieren auch das Erpresserschreiben, da lassen sich teilweise erste Rückschlüsse ziehen. Und wir schauen uns auch Hinweise auf den eingesetzten Trojaner an, die Hacker-Gruppierungen haben ja jeweils eigene Handschriften. Vor Ort geht es dann um Sofortmaßnahmen.