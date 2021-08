Nach Meinl Bank und Commerzialbank Mattersburg: Einlagensicherungsfall bei der Autobank AG

Ein weiteres Bankhaus ist nicht mehr. Am 30. Juli dieses Jahres hat die Finanzmarktaufsicht die Wiener „Autobank AG“ zugesperrt – wegen akuter Gläubigergefährdung. Formell ist die Bank mit ihren zuletzt nicht ganz 50 Beschäftigten (noch) nicht in Konkurs, dennoch ist der Einlagensicherungsfall eingetreten, der dritte in nicht einmal zwei Jahren. 2020 waren zunächst die frühere Meinl Bank und anschließend die Commerzialbank Mattersburg kollabiert.

Die Autobank verwaltete zuletzt Kundeneinlagen in einer Höhe von 109 Millionen Euro, wovon 107 Millionen gesichert sein sollen. Das private Einlagensicherungssystem ESA dürfte sich einen guten Teil davon aus der Abwicklungsmasse zurückholen, im Gegensatz zur Commerzialbank ist noch Vermögen vorhanden. Die Autobank AG war börsennotiert, damit sind auch Kleinaktionäre betroffen, vorwiegend aus Österreich und Deutschland.

Das Bankhaus war wirtschaftlich nie ein Schwergewicht, sein Werdegang erzählt aber viel über den Strukturwandel in der Wirtschaftswelt. Die Geschichte beginnt mit einem einstmals klangvollen Namen: Tarbuk. Die Tarbuk-Gruppe, ein traditionsreiches Familienunternehmen, war in den 1980er-/1990er-Jahren eines der größten Autohäuser des Landes gewesen, unter anderem Generalimporteur der Marken Nissan, Saab, Rover und Jaguar, rund 1000 Beschäftigte und ein Jahresumsatz jenseits der vier Milliarden Schilling.

Gemeinsam mit der damaligen Ersten österreichischen Spar-Casse hatte man 1991 die Auto-Handels- und Leasing Bank AG (später: Autobank AG) an den Start gebracht, um an dem boomenden Kfz-Leasing zu verdienen. Die Geschäfte liefen gut an, die Bank schrieb alsbald ordentliche Gewinne. Doch schon Anfang der Nullerjahre, die Gründungspartnerin Erste war längst wieder ausgestiegen, wendete sich das Blatt: 2001 kündigten Nissan, Saab und Jaguar die Importverträge, Tarbuk und die Tochter Autobank schlingerten.