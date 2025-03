Achim Truger (50) ist Ökonom und Mitglied des „Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ in Deutschland, umgangssprachlich die „fünf „Wirtschaftsweisen“ genannt. Sie sollen die Politik in wirtschaftspolitischen Fragen mit fundierten Berichten unterstützen. Er gilt als gewerkschaftsnah und ist Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen.

Beim Infrastruktursondervermögen ist es umgekehrt. Infrastruktur ist etwas, was man dauerhaft über Kredite finanzieren könnte. Weil das eben wirkliche Investitionen sind und die ökonomischen Effekte günstiger sind. Ich finde es positiv, dass die Grünen den Klima- und Transformationsfonds mit 100 Milliarden integriert haben. Nur Verteidigung und traditionelle Infrastruktur wäre angesichts der Klimakrise eine problematische Verschiebung. Die Grünen haben auch sichergestellt, dass dieses Sondervermögen nur in Anspruch genommen werden darf, wenn es eine Zusätzlichkeit erfüllt.

Im Sondierungspapier planen CDU und SPD eine systematische Reform der Schuldenbremse noch in diesem Jahr. Da bleibt auch noch einiges zu tun: Es braucht mehr Spielraum in Konjunkturkrisen, und für nicht-militärische öffentliche Investitionen sollte langfristig auch eine Kreditfinanzierung möglich sein.

Ich halte das für Unsinn. Die Renditen sind zwar ein paar Basispunkte gestiegen, und sofort wurde gesagt, Deutschland könnte sein AAA-Rating verlieren. Ein Zinsanstieg ist in so einem Fall normal und zeigt eher wirtschaftliche Stärke als Angst vor Zahlungsausfällen. Der Euro ist gestärkt, die Börsen zeigen positive Ergebnisse, was insgesamt darauf hindeutet, dass das Paket ökonomisch stark wahrgenommen wird.

In Österreich läuft die Diskussion gerade in eine gänzlich andere Richtung. Wir konsolidieren. Wie sehen Sie das neue Regierungsprogramm?

Truger

Ein Defizitverfahren wäre da meiner Meinung nach vernünftiger gewesen, da es mehr Spielraum gegeben hätte.

Warum?

Truger

Die österreichische Konjunktur hat sich massiv verschlechtert, und kräftige Kürzungen im Haushalt wären jetzt das Falsche. Bei einem gestreckten Konsolidierungskurs könnte man wachstumspolitische Elemente wie Extra-Abschreibungen und vorgezogene Investitionen berücksichtigen.

Derzeit ist das deutsche Infrastrukturpaket wohl das größte Konjunkturprogramm für Österreich. Was für Auswirkungen wird es haben?

Truger

Wenn es in Deutschland schlecht läuft, hat das auch tendenziell negative Auswirkungen auf Österreich. Und eben auch umgekehrt.

Markus Marterbauer, ein gewerkschaftsnaher Ökonom wie Sie, wurde überraschend zum österreichischen Finanzminister. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber wenn Sie Finanzminister in Deutschland werden, was würden Sie ändern?

Truger

Ich habe Marterbauer als unglaublich kompetenten Ökonomen kennengelernt, der sehr sachorientiert und ausgleichend ist. Er schafft es, in kontroversen Sitzungen die Stimmung zu entspannen. Wenn wir in Deutschland einen Marterbauer hätten, würde ich gar nicht Finanzminister werden wollen. Für die deutsche Finanzpolitik wäre mir wichtig, gerade jetzt die öffentlichen Haushalte zu stützen und positive Impulse zu setzen, um sicherzustellen, dass die Konjunktur nicht abgewürgt wird. Und in der Steuerpolitik sollten sich die Wohlhabenden wieder stärker an der Staatsfinanzierung beteiligen.