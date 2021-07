profil: Wie wird die gesundheitliche Sicherheit am Schalter gewährleistet? Bosek: Wir haben vergangene Woche Plexiglasscheiben an den Kassen und Infopoints ausgerollt, das ist für die Mitarbeiter und die Kunden gut. Wir halten die Abstandsempfehlungen ein und haben Desinfektionsspender in allen Filialen. Die Kundenfrequenz hat sich allerdings auch drastisch reduziert. Wir rufen vor allem Ältere und Menschen mit Risikofaktoren auf, möglichst wenig in die Filialen zu kommen. Ähnlich wie beim Handel haben Risikogruppen bei uns ab sofort zwischen 9.00 und 10.00 Uhr den Vorrang. Was mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist der nahende 1. April, wieder ein Pensionsauszahlungstermin. Es gibt immer noch genug Pensionisten, die am Monatsersten kommen und Geld abheben. Wir wollen natürlich schauen, dass da nicht zu viele auf einmal kommen. Mein Kollege in der Tiroler Sparkasse steht vor der zusätzlichen Herausforderung, dass die dort ein hartes Versammlungsverbot haben. Man kann die Leute also weder in noch außerhalb der Filiale warten lassen. Wir haben da jetzt Dinge auf dem Tisch, von denen wir nie gedacht hätten, dass es das geben kann.