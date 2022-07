Pimperls Bude: Das Durcheinander im Fall CPI

Nun ist es nicht so, dass in Kreihslers Nachlass keinerlei Aktiva vorhanden wären – an Dutzenden nicht insolventen CPI-Projektgesellschaften hängen weiterhin werthaltige Immobilien. Und doch werden einige Geldgeber am Ende mit leeren Händen dastehen – allen voran Investorinnen und Investoren aus Österreich und Deutschland, die – soweit erkennbar – über teils hochverzinste Anleihen, Genussrechte, Mezzanin-Kapital und direkte Beteiligungen mehr als 100 Millionen Euro in die Gruppe gepumpt haben. Demgegenüber sollen mehrere Gläubigerbanken (vorwiegend Sparkassen und Raiffeisenbanken) vergleichsweise entspannt sein. Ihre Finanzierungen sind grundbücherlich abgesichert.

Wie berichtet, deutet einiges darauf hin, dass Ernst Kreihsler bereits vor Jahren mit Zahlungsengpässen zu kämpfen hatte und immer neue Schulden machte, um alte zu bedienen. Daneben soll er aber auch Vermögenswerte in zweistelliger Millionenhöhe aus der CPI-Gruppe heraus in einen weiteren von ihm kontrollierten Unternehmensast verschoben haben.

Zusätzlich verkompliziert wird die Lage durch Auffassungsunterschiede zwischen den nun handelnden Personen. Nach Kreihslers Ableben hatte das Handelsgericht Wien zunächst den Immobilien-Sachverständigen Patrick Volkert als Notgeschäftsführer der CPI Immobilien GmbH eingesetzt, mit Gerd Konezny stand ein zweiter auf Abruf, ehe es zu Dissonanzen mit Kreihslers Verlassenschaftskurator Michael Lentsch gekommen sein soll. In weiterer Folge schied Konezny gleich wieder aus, auch Volkert musste die CPI-Leitung abgeben, wenngleich er einigen Gesellschaften der Gruppe als Geschäftsführer erhalten blieb. Die Geschäfte der CPI Immobilien GmbH (und weiterer Rechtsträger) führt nun Hans Michael Pimperl. Dieser war einst ein Geschäftspartner Kreihslers, was das Gesamtbild nicht notwendigerweise verbessert. „Ich habe noch keinen vollen Überblick, aber es ist offensichtlich, dass hier Malversationen passiert sind. Ein Problem ist, dass außer Ernst Kreihsler niemand einen Überblick hatte“, so Pimperl gegenüber profil.