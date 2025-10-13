Raiffeisen in Russland: Die Rache des Oligarchen

Es war eine spektakuläre Nachricht, die Hans Peter Haselsteiner im April 2007 verkündete: Kurz vor dem geplanten Börsengang des Baukonzerns präsentierte der Strabag-Konzernchef den russischen Milliardär Oleg Deripaska als strategischen Partner. „Ich fühle mich in dieser Kombination wohl“, erklärte Haselsteiner damals. Heute sieht er das wohl anders. Seit 2007 ist der russische Oligarch und Putin-Vertraute Oleg Deripaska neben Raiffeisen-Holding Niederösterreich/Wien, dem Versicherungskonzern Uniqa und der Familie Haselsteiner Kernaktionär bei der Strabag. Über die russische Gesellschaft Rasperia hält Deripaska heute 28,5 Millionen Aktien, das entspricht 24,1 Prozent der Strabag-Anteile.

Am kommenden Montag, dem 13. Oktober, ist für 10 Uhr eine Anhörung vor dem Schiedsgericht Kaliningrad anberaumt, die weit mehr als nur Symbolcharakter besitzt. Das Verfahren hat der russische Oligarch Oleg Deripaska angestrengt, sein Streitgegner ist die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI). Vordergründig geht es um Deripaskas Anteile am börsennotierten österreichischen Baukonzern Strabag. In Wahrheit geht es um sehr viel mehr: Seit dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 ist eine Reihe von Sanktionen und Gegensanktionen in Kraft getreten, die den Kapitalverkehr zwischen Russland und dem Westen erschwert. In den zweieinhalb Jahren seit Kriegsbeginn hat die russische RBI-Tochter ein Milliardenvermögen angehäuft. Alle bisherigen Versuche, zumindest Teile davon loszueisen, sind gescheitert. Und auch ein Verkauf der russischen Raiffeisen Bank ist bis heute nicht absehbar. Stattdessen wird die RBI immer tiefer in die Abgründe der russischen Justiz gezogen. Nun soll ein diplomatischer Vorstoß Österreichs bei der EU zumindest dabei helfen, den Schaden zu begrenzen.

Die Exklave Kaliningrad ist der westlichste Zipfel Russlands. Das Gebiet von der Größe der Steiermark liegt eingezwickt zwischen den beiden EU-Staaten Polen und Litauen an der Ostsee. Kaliningrad ist ein territoriales Symbol dafür, wie weit der Einfluss Russlands nach Europa reicht.

Seit April 2022 steht Oleg Deripaska auf der EU-Sanktionsliste, seine Vermögenswerte in Europa sind damit eingefroren. Er gehört nicht nur zu den einflussreichsten Oligarchen Russlands. Die EU hat ihn unter anderem deshalb auf die Sanktionsliste gesetzt, weil er wirtschaftlicher Eigentümer des Automobil-Konzerns GAZ sei, zu welchem ein wichtiger Lieferant für die russische Armee namens „Military Industrial Company LLC“ gehört. Und die soll wiederum gepanzerte Amphibienfahrzeuge an das russische Militär geliefert haben.

Zurück zur Strabag: Seit 2022 hat Rasperia keine Stimmrechte im Konzern und erhält seither auch keine Dividende mehr. Während Deripaska also in Russland sitzt und keinen Zugriff auf seine österreichischen Aktien im Wert von rund zwei Milliarden Euro hat, geht es der Raiffeisen Bank International genau umgekehrt.

Die Raiffeisenbank in Russland schreibt – insbesondere nach Ausbruch des Krieges – hohe Profite. Während andere westliche Unternehmen Russland nach dem 24. Februar 2022 so schnell wie möglich verließen, blieb Raiffeisen. Als eine der letzten internationalen Banken mit Zugang zum internationalen Finanztransaktionsnetzwerk SWIFT verzeichnete sie in Russland allein im Jahr 2022 einen Gewinn von mehr als zwei Milliarden Euro. Allerdings untersagte Russland als Antwort auf die EU-Sanktionen den Transfer von Dividenden ins „feindliche Ausland“. Auch der Verkauf der Raiffeisenbank Russland wäre mit teils unerfüllbaren Hürden verbunden, unter anderem der Zustimmung von Präsident Wladimir Putin, der russischen Zentralbank und gleichzeitig der EU- und US-Sanktionsbehörden. Dass sich alle drei Seiten auf einen Käufer einigen, erscheint illusorisch. „Als größte ausländische Bank ist Raiffeisen systemrelevant, weil sie auch grenzüberschreitende SWIFT-Transaktionen tätigen kann. Russland hat ein enormes Interesse daran, dass das so bleibt“, sagt Vasili Astrov, Ökonom und Russlandexperte vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw).

Und Russland hat es in der Hand, dass es so bleibt. „Es ist uns nicht gelungen, einen Käufer zu finden, der von allen Seiten als akzeptabel empfunden wird“, erklärte RBI-Vorstandsvorsitzender Johann Strobl am Mittwoch im Rahmen eines Pressegesprächs im Klub der Wirtschaftspublizisten. Interessenten gäbe es genug, aber bis jetzt erhielt keiner grünes Licht. Wer wird Milliardär? Wenn überhaupt, dürfte die RBI ihre Russland-Tochter nur um 40 Prozent des Buchwertes verkaufen, und von dem Erlös müsste auch noch eine Ausfuhrsteuer bezahlt werden. De facto bedeutet das einen Totalverlust. Für den Käufer ein Schnäppchen, er würde eine Bank mit mehr als fünf Milliarden Cash um weniger als die Hälfte des Wertes kaufen: ein Milliardenprofit ohne jedes Risiko. „Die Frage ist: Wer ist aus russischer Sicht der Auserwählte?“, so Johann Strobl. In der Wiener Konzernzentrale sind deswegen schon bald nach Kriegsbeginn alternative Pläne gewälzt worden. „Die RBI hat im Dezember 2023 die Entscheidung getroffen, über ihre russische Tochter AO Raiffeisenbank 28.500.000 Aktien der STRABAG SE, dies entspricht 27,78 Prozent der ausgegebenen Aktien, von der in Russland ansässigen MKAO Rasperia Trading Limited für einen Kaufpreis in Höhe von € 1510 Millionen (einschließlich der Dividendenansprüche für die Jahre 2021 und 2022) zu erwerben“, ist dazu im RBI-Geschäftsbericht 2023 nachzulesen. Weil Deripaska und damit auch Ras-peria allerdings von der EU und den USA mit Sanktionen belegt waren, sollte eine nichtsanktionierte Gesellschaft als Zwischenhändler auftreten. Als die US-Sanktionsbehörde Office of Foreign Assets Control (OFAC) erklärte, dass sie den Deal als eine Unterwanderung der US-Sanktionen auffassen würde, musste der Plan begraben werden. Und keine europäische Bank kann es sich leisten, ins Visier des US-Sanktionsregimes zu geraten. Die Folge war eine Kaskade von juristischen Auseinandersetzungen, deren Ende bis heute nicht absehbar ist. Die Strabag-Kernaktionäre Raiffeisen-Holding Niederösterreich/ Wien, Uniqa und Familie Haselsteiner klagten Rasperia vor einem Schiedsgericht in Amsterdam, weil sie ein Vorkaufsrecht auf die Strabag-Aktien haben. Rasperia klagte im Gegenzug die Strabag und ihre Kernaktionäre in Russland – mit Erfolg.

Das russische Gericht sprach Deripaska 2,1 Milliarden Euro zu, die gegen Vermögenswerte der Raiffeisenbank Russland vollstreckt werden konnten. Außerdem erklärte das Gericht, dass damit auch die eingefrorenen Strabag-Aktien den Besitzer von Rasperia zu Raiffeisen gewechselt hätten. „Das darf man sich nicht vorstellen wie bei uns am Handelsgericht. In Russland hatten unsere Anwälte in der ganzen Verhandlung insgesamt vielleicht fünf Minuten Zeit, etwas vorzubringen. Und das unter den Augen von maskierten Sicherheitsbeamten in Tarnanzügen“, erzählt ein Raiffeisen-Manager profil. Die Scheinjustiz Russlands ist durchsetzungsstark. „Der Betrag ist bereits vom Zentralbankkonto der russischen Raiffeisenbank abgeflossen“, sagt RBI-Vorstandschef Johann Strobl. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen Das Strabag-Aktienpaket bleibt indes unangetastet. Es gibt nach EU-Sanktionsrecht zwar eine Möglichkeit, eingefrorenes russisches Vermögen zu verwerten. Dazu müsste die RBI vor einem europäischen Gericht auf Schadenersatz klagen, aber auch darauf ist das russische Rechtssystem vorbereitet. Wird ein russisches Unternehmen im Ausland auf Schadenersatz geklagt, kann es bei einem russischen Gericht eine Unterlassungsverfügung erwirken. Verkürzt erklärt, spiegelt Russland das Verfahren dann einfach. Würde die RBI also 2,1 Milliarden Euro einklagen, könnte Rasperia eine Unterlassungsklage in derselben Höhe in Russland einbringen. Solange die russische Zentralbank Zugriff auf Raiffeisen-Gelder hat, geht der juristische Schuss nach hinten los. Und die Raiffeisen Russland ist unter Umständen weitere zwei Milliarden los.