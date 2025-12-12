Rapid-Geschäftsführerin Daniela Bauer im Inneren des Allianz-Stadions.
© Wolfgang Paterno

Fußball

Rapid-Geschäftsführerin Bauer: „Ich finde diese Beträge obszön!“

Daniela Bauer ist die erste Frau im Management des Fußball-Rekordmeisters Rapid Wien. Ein Gespräch über enttäuschte Erwartungen, Freunderlwirtschaft und die absurden Summen, die im Fußball gezahlt werden.
Josef Redl
12.12.25

Der SK Rapid ist nicht nur der Verein mit den meisten Anhängern und den meisten Meistertiteln im österreichischen Fußball. Der Klub ist auch so etwas wie der Rekordmeister der enttäuschten Erwartungen: Die Fans warten schon seit dem Jahr 2008 auf einen Titel. Auch in diesem Jahr zeigt sich wieder einmal, wie schnell die Euphorie in Hütteldorf in Depression umschlagen kann. Die teuerste Rapid-Mannschaft aller Zeiten startete unter dem früheren Köln- und Dortmund-Trainer Peter Stöger mit einer fulminanten Siegesserie, qualifizierte sich für die Conference League und war Tabellenführer in der Bundesliga.

Ein paar Wochen später: Trainer Peter Stöger musste nach einer Reihe von Niederlagen gehen, in der Conference League hat Rapid sich blamiert, die Fans pfeifen das eigene Team aus.

 

