Reden wir über Pfeffer, Herr Kotányi ...

profil: Als Gewürzhändler ist man vermutlich ständig in den exotischsten Ländern unterwegs, um Produzenten zu besuchen. Oder ist das eine zu romantische Vorstellung?

Kotányi: Das ist die romantische Vorstellung. Ich würde sehr gerne Südamerika, Madagaskar oder Asien bereisen und mir da viel mehr Zeit nehmen. Tatsächlich führen mich meine Reisetätigkeiten eher nach Osteuropa, also in jene Länder, in denen sich unser Unternehmen sehr stark entwickelt hat. Beim Pfeffer, aber auch bei manch anderen Gewürzen, bedienen wir uns Zwischenhändlern, die in Rotterdam oder Hamburg, also dort, wo die Schiffe ankommen, ihren Sitz haben. Das Qualitätsrisiko ist zu hoch, um nur mit einem oder vielleicht zwei Ursprungslieferanten aus dem asiatischen Bereich zu arbeiten. Bei den Zwischenhändlern ist es Usus, regelmäßig in die Länder zu fahren, um die Qualität sicherzustellen. Wenn es ein Problem gibt, verhandeln wir mit einem deutschen oder holländischen Unternehmen, was die Sache natürlich einfacher macht. Da können wir aufgrund unserer langjährigen Marktpräsenz auch ganz anders auftreten. Und man ist flexibler, wenn es zu Engpässen kommt oder die Märkte schwierig sind, was beim Pfeffer immer wieder passiert. Bei den Händlern wird man dann bevorzugt bedient. Wenn man jedoch nur ein, zwei Ursprungslieferanten hat, ist man schon sehr eingeengt.