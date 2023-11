Elliott war die letzte Chance für Signa-Gründer René Benko, an frisches Kapital für seine angeschlagene Gruppe zu kommen. Gespräche mit einem saudischen Staatsfonds und möglichen anderen Geldgebern blieben in den vergangenen Monaten erfolglos. Warum genau die Signa Holding GmbH nun zahlungsunfähig ist, wird seitens des Konzerns auf Nachfrage nicht kommuniziert. Die großen und damit wertvollsten Assets der Signa befinden sich in den beiden Gesellschaften Signa Prime Selection AG – an dieser ist die Signa Holding mit 19,88 Prozent beteiligt – und Signa Development Selection AG. An letzterer ist die Signa Holding indirekt über die Signa Development Selection Beteiligung GmbH beteiligt.

Wen die Pleite trifft

Eigentlich sollte Sanierer Arndt Geiwitz den Vorsitz im Signa-Beirat von René Benko übernehmen und das angeschlagene Unternehmen restrukturieren: also nicht lukrative Sparten abwerfen oder in die geregelte Insolvenz schicken – hier war immer wieder die Handelssparte von Signa im Gespräch. Weniger lukrative Immobilienprojekte sollten verkauft werden. Übrig bleiben sollte eine abgespeckte, transparentere Signa, die sich auf das Kerngeschäft mit Luxusimmobilien konzentriert. Geiwitz hat aber noch immer kein Mandat für die Sanierung bekommen und es fehlt auch eine Fortbestandsgarantie samt Brückenfinanzierung für die Weiterführung der Signa – in welcher Form auch immer.