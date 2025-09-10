Warum Russen in den Top 10 bei der Rot-Weiß-Rot-Karte sind

Die Rot-Weiß-Rot-Karte hat einen zweiten, inoffiziellen Namen – sie wird auch „Golden Ticket“ genannt. Denn für jene, die sie beantragen, bedeutet sie ein One-Way-Ticket in ein wirtschaftlich solides Land. Oder zumindest ein Ticket in ein Land, dessen Verwaltung und Rechtsstaat funktionieren. Seit Jänner 2022 haben 1727 russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ein solches goldenes Ticket nach Österreich bekommen. Damit ist die Russische Föderation drei Jahre nach Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine an sechster Stelle bei der Erteilung von Rot-Weiß-Rot-Karten und sogenannten Blauen Karten für Hochqualifizierte in Österreich – hinter Bosnien und Herzegowina, Indien, China, der Türkei und Serbien. Im Grunde sind das Arbeitsvisa für Schlüsselkräfte, Mangelberufe und Hochqualifizierte.

Für sehr viele Russinnen und Russen, die nach Österreich kamen, war die Rot-Weiß-Rot-Karte jedenfalls ein Ticket raus aus Russland. Dafür sind viele von ihnen auch bereit, ordentlich Geld in die Hand zu nehmen. Und das ist wiederum ein sehr gutes Geschäft für heimische Anwaltskanzleien und Consultingfirmen, die bei Visa-Anträgen, der Job- und der Wohnungssuche vermitteln und beraten.

In Chinara Tuganbayevas Family-Office- (Beratungs-)Unternehmen AES Consulting nehmen immer wieder Russinnen und Russen Platz, wenn auch meist virtuell, die auf Jobsuche in Österreich sind. „Alle haben Familie, und alle erzählen uns, dass sie eine gute und vor allem sichere Zukunft für ihre Kinder wollen“, sagt Tuganbayeva. Denn bei all diesen Familien schwinge die ständige Angst mit, vielleicht doch noch irgendwann für den Krieg gegen die Ukraine eingezogen zu werden. Wenn nicht die Väter selbst, dann die Söhne. Geld spiele selten eine Rolle.

„Alle haben Familie, und alle erzählen uns, dass sie eine gute und vor allem sichere Zukunft für ihre Kinder wollen.“ Chinara Tuganbayeva, Beraterin über die Gründe, warum ihre russischen Klienten aus Russland auswandern wollen

Seit Kriegsbeginn ist Österreich deutlich strenger bei der Erteilung von (Touristen-)Visa an russische Staatsbürger. Wie eine profil-Recherche kürzlich zeigte, wurde im Vorjahr fast jeder vierte Visaantrag vom österreichischen Konsulat in Moskau abgelehnt. Dementsprechend wenig russische Touristinnen und Touristen tummeln sich in den heimischen Innenstädten und auf den Skipisten im Winter. Die Anzahl der ausgestellten Rot-Weiß-Rot-Karten ist seit Kriegsbeginn im selben Maß zurückgegangen. Von 569 im Jahr 2022 auf 423 im Vorjahr. Ganz grundsätzlich sei das Interesse aus Russland am Rot-Weiß-Rot-Karten laut AMS aber unverändert. All inclusive Eine Auffälligkeit führt eine Sonderauswertung des AMS für profil zutage: Die meisten Russinnen und Russen kamen als Forscherinnen, Ingenieure, Programmiererinnen oder gut bezahlte Manager (siehe Grafik) – mit Gehältern von 4000, 5000 Euro brutto aufwärts. Während aus anderen Nationen eher Personen mit Mangelberufen eingewandert sind – Köche zum Beispiel. Genau diese hochqualifizierten, zahlungskräftigen Zuwanderer sind seit Jahren sehr gern gesehene Kunden bei vielen heimischen Anwaltskanzleien und Beratungsunternehmen. Fast schon zu viele – in der Branche hört man, dass die Vermittlungshonorare sinken, weil derart viele Anwälte und Berater bei solchen Einwanderungsverfahren ihre Dienste anbieten. Zwischen 5000 und 10.000 Euro pro Person bezahlen Russinnen und Russen üblicherweise für ein rot-weiß-rotes All-inclusive-Paket. In Bereichen wie diesen läuft die Jobsuche auch ganz anders ab als im Warteraum des AMS. Private Headhunter und Agenturen vermitteln und suchen Arbeitskräfte weltweit. Und sehr viel läuft schlicht über Mundpropaganda und Beziehungen. Es sind auch nicht kleine heimische Mittelständer, sondern international tätige Banken, Bauunternehmen oder Forschungseinrichtungen, bei denen die Russinnen und Russen anheuern. Und dann gibt es noch den einen oder anderen Manager oder Mitarbeiter, der in Russland für österreichische Firmen gearbeitet hat und nach dem Krieg nach Wien übersiedelte.