Vasily Astrov (50) ist Wirtschaftswissenschafter und forscht am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw). Der gebürtige St. Petersburger ist als Ökonom auf Russland und seine Nachbarländer spezialisiert und berät zudem die EU-Kommission in Wirtschaftsfragen zu Russland. Er untersuchte etwa die Auswirkungen der westlichen Sanktionen auf die russische Wirtschaft. Zuletzt war er Co-Autor einer Studie über die möglichen wirtschaftlichen Folgen eines Diktat-Friedens für Russland und die Ukraine.

Die hohe Inflation (9,9 Prozent, Anm.) ist teilweise auf die Sanktionen zurückzuführen. Die angedrohten Sekundärsanktionen für Banken aus Drittländern haben dazu geführt, dass chinesische oder türkische Banken viel vorsichtiger wurden bei Zahlungen aus Russland. Diese allgemeine Vorsicht hat viele Güter verteuert. Man musste komplizierte Konstrukte und Strukturen aufbauen, um das zu umgehen. Als die USA im Vorjahr angekündigt haben, die Gazprom Bank zu sanktionieren, über welche für Gaslieferungen bezahlt wird, ist der Rubel abgestürzt, und das hat die Inflation befeuert. In einzelnen Sektoren spürt man die Sanktionen sehr wohl. Im Export, in der Flugbranche. Dem Gassektor geht es sehr schlecht aufgrund der Sanktionen. Hier war Russland stark auf westliche Technologien und auf westliche Finanzierung angewiesen. Wichtige Flüssiggasprojekte wie Arktik 2 in Nordwest-Sibirien hatten massive Probleme wegen der Sanktionen.

In den USA und in Großbritannien wurde Gas sehr wohl sanktioniert, was allerdings keine so große Rolle gespielt hat. Aber der massive Einbruch der Gasimporte in die EU und die US-Sanktionen für Technologiegüter haben die Gasproduktion in Russland sehr hart getroffen. Jetzt verhandeln die USA und Russland über mögliche Lockerungen der Sanktionen. Die US-Handelskammer in Moskau ist auch schon in Kontakt mit der russischen Industriellen-Vereinigung. Und dabei soll es vor allem um den Finanz- und Flugsektor gehen.

Welchen Anteil am russischen BIP-Wachstum hat der Krieg?

Astrov

Die Verteidigungsausgaben sind offiziell auf 6,5 Prozent des BIP gestiegen, wahrscheinlich sind sie noch höher. Vor dem Krieg waren es drei Prozent. Hier geht es nicht nur um die Ausgaben für Waffen und Munition, auch die Textilindustrie profitiert, die Lebensmittelindustrie, die das Militär an der Front beliefert. Ebenso die Stahl- und die chemische Industrie. Und man darf die Zahlungen an die russischen Söldner nicht unterschätzen. Sie bekommen im Schnitt mehr als 2000 Euro pro Monat. Darüber hinaus gibt es eine Einmalzahlung von durchschnittlich 10.000 Euro, wenn man einen Vertrag mit der Armee unterschreibt und an die Front geht. Wenn man schwer verwundet wird oder stirbt, gibt es noch mal Kompensationszahlungen von bis zu 150.000 Euro. Der Krieg ist für viele Familien ein Geschäftsmodell, vor allem in den strukturschwachen Regionen. Das ist eine absolute Abkehr von der Zeit der Sowjetunion, als Soldaten nichts wert waren. So versucht Putin, seine Popularität zu halten, und ist bereit, viel Geld dafür auszugeben. Die Zahlungen an die Söldner machen 1,5 Prozent des russischen BIP aus und bewirken drei Prozent des privaten Konsums.

Sie haben bei unserem Gespräch vor einem Jahr den Krieg als „Doping für die russische Wirtschaft“ bezeichnet. Jetzt sprechen wir über eine mögliche Waffenruhe oder einen Diktat-Frieden. Wäre das dann eine Art kalter Entzug für die föderale Wirtschaft?

Astrov

Kurzfristig wäre das wahrscheinlich ein Schock. Vor allem, weil die Zahlungen an die Söldner gekürzt würden. Die Waffenproduktion wird wahrscheinlich nicht so schnell zurückgefahren, weil die Vorräte aufgebraucht sind. Falls die USA die Sanktionen lockern, wäre das für die russische Wirtschaft positiv. Beim ersten Treffen der USA und Russland in Riad, in Saudi-Arabien, waren nicht nur der russische Außenminister Sergej Lawrow und der außenpolitische Berater Juri Uschakow dabei, sondern auch Kiril Dmitrijew, der Leiter des Russian Direct Investment Fund (des staatlichen russischen Anlagefonds). Schon beim ersten Treffen ging es auch um mögliche US-Investitionen in Russland. Trump denkt wie ein Geschäftsmann.