Signa Holding kündigt Mitarbeiter

Erst vergangene Woche musste die Signa Holding GmbH – so etwas wie die zentrale Beteiligungsfirma in der Immobilien- und Handelsgruppe – Insolvenz beim Handelsgericht in Wien anmelden. Es ist die dritte Pleite in René Benkos Signa-Imperium. Mit 5 Milliarden Euro ist es außerdem die bisher teuerste Pleite in Österreichs Wirtschaftsgeschichte. Außerdem werden jetzt alle Vermögensbestände verwertet, die nicht zwingend für den Weiterbetrieb gebraucht werden. Dazu gehört zum Beispiel ein Privatjet und auch der dazugehörige Pilot verliert – vorerst – seinen Job. Alle Vermögenswerte und alle Teilbereiche der Holding, die nicht unbedingt für den Fortbestand erforderlich sind, sollen in die Insolvenzmasse wandern beziehungsweise geschlossen werden.

Von den Kündigungen betroffen seien das Eventmanagement, Jagd-, Flug- oder Sicherheitspersonal der Signa Holding. Unter den Mitarbeitern hatte sich angesichts der wirtschaftlichen Lage in den vergangenen Wochen Unmut breit gemacht, warum etwa Benkos Security-Personal bei der Holding beschäftigt war. Am 19. Dezember müssen die Gläubiger bei der Berichtstagsatzung entscheiden, ob sie den dann vorgelegten Sanierungsplan annehmen.