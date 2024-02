Signa-Versteigerungen: Alles muss raus – auch das profil

Luxusmöbel, Büromaterial und Werbegeschenke – alles muss raus. Im Palais Harrach an der Wiener Freyung 3 steht die nächste Signa-Auktion an. Dieses Mal kommt die repräsentative Beletage der Signa Holding unter den Hammer. Bisher wurden mehr als 1100 Posten versteigert. Wie schon in der ersten Versteigerung wird auf der Auktionsplattform Aurena alles verhökert, was noch irgendwie zu Geld gemacht werden kann.

Zum Interieur der Beletage gehört auch das protzige Büro des Signa-Gründers René Benko. Der „vier Meter lange Schreibtisch mit Steinsockel” steht bei einem aktuellen Gebot von 2400 Euro zum Verkauf – Achtung: Bestuhlung nicht inkludiert. Im selben Zimmer findet sich ein 54 Quadratmeter großer Teppich in hellem Grau (Sonderanfertigung) und ein drei Meter hoher Schaukasten des New Yorker Chrysler Buildings.

Der Schätzwert des gesamten Holding-Inventars liegt nach Auskunft von Aurena bei 2,8 Millionen Euro. Auch das Inventar der Tochtergesellschaften, Signa Prime und Signa Development soll unter den Hammer kommen. In Anbetracht von 8,6 Milliarden Euro wird damit wohl nur ein Bruchteil der Forderungen beglichen werden können.

profil im Nachlass

Dass wirklich alles raus muss, zeigt sich vor allem an den kleinen Posten. Wenn Designermöbel, Kunstwerke oder Fußmatten für 1600 Euro gerade nicht im Budget sind, kann man im Zeitschriftenregal sein Glück versuchen. Die mit René Benko gezierten Cover namhafter Zeitschriften haben als Deko für die unzähligen Signa-Beistelltische ausgedient – darunter auch: Eine profil-Ausgabe aus dem Vorjahr - mit Benko am Cover. Aktuelles Gebot: zwölf Euro.

Die Zuschläge erfolgen ab dem 24. Februar. Kleiner Tipp: Die Cover-Geschichte können Sie hier auch online lesen. Ein Digital-Abo gibt es schon ab einem Euro. Und wir garantieren Ihnen, dass Sie nicht überboten werden.