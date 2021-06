Spenderorgane: Das Vereinsnetzwerk um Strache und Tschank

Unter den Zahlungsempfängern findet sich auch eine Wiener Imbeco GmbH, deren geschäftsführender Geschäftsführer wiederum Markus Tschank ist. 2018 und 2019 erhielt Imbeco – Geschäftszweck: Immobilien und Consulting – 6000 Euro von Austria in Motion. Das ist deshalb bemerkenswert, weil an dieser GmbH einst auch frühere FPÖ-Größen wie Strache und Gudenus als stille Gesellschafter beteiligt waren (weitere 27.000 Euro hatte Imbeco vom Verein ISP erhalten, auch eines von Tschanks Vehikeln. Die Summe soll aber an den Verein zurückbezahlt worden sein, das ORF-Radio berichtete darüber 2020).

Warum schickten gemeinnützige Vereine einer Immobilienfirma Geld, in der unter anderem Strache stiller Teilhaber war? Straches Anwalt Johann Pauer schrieb auf Anfrage, dass sein Mandant dazu nichts sagen könne. Strache sei bei der Imbeco GmbH niemals operativ tätig gewesen und heute nicht mehr daran beteiligt. Markus Tschank äußerte sich in einer Stellungnahme nicht zu Details, verwies aber auf „ordnungsgemäße Beschlüsse sämtlicher Vereinsmitglieder sowie entsprechende Verträge“, die jeder Auszahlung zugrunde lagen. Untreue kann es laut Tschank schon allein deshalb nicht gegeben haben, weil stets „sämtliche Vereinsmitglieder ihr Einverständnis zu einer bestimmten Vermögensdisposition“ gegeben hatten. Im Übrigen sei er seit 2017 nur noch als Rechtsberater von Austria in Motion tätig gewesen.

Im April dieses Jahres stellte die WKStA beim Wiener Straflandesgericht einen Antrag auf Öffnung des Vereinskontos von Austria in Motion. Das Gericht wies den Antrag ab. Der Untreueverdacht gegen die Beschuldigten habe „keinen hinreichenden Verdachtsgrad erreicht“, hält das LG in einem Beschluss vom 29. April fest. Die von der WKStA aufgezeigten Sachverhalte könnten aber laut der zuständigen Richterin als „Anfüttern“ und/oder Spendenbetrug strafrechtlich relevant sein. „Soweit ersichtlich“ werde von der Staatsanwaltschaft aber nicht in diese Richtungen ermittelt. Das bleibt spannend.