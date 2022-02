Spieleproduzent Piatnik: Reden wir über … Spielkarten

profil: Welche sind Ihre Bestseller?

Strehl: Da gibt es regionale Unterschiede. In fast ganz Österreich und in allen Regionen der ehemaligen Monarchie spielt man viel mit doppeldeutschen Karten. Das sind die, wo nur die halbe Figur abgebildet ist, die gedreht und nicht, wie fälschlicherweise oft gemeint, gespiegelt wird. In Vorarlberg und in Südtirol hat sich dieses doppelfigurige Bild jedoch nie durchgesetzt. Dort spielt man mit einfachdeutschen Karten; mit großer Begeisterung etwa Jass. Ein Spiel, das in Ostösterreich kaum bekannt ist. Was ich auch sehr witzig finde: In Österreich und den Regionen der ehemaligen Monarchie wird mit unserem doppeldeutschen Bild gespielt, auf dem Wilhelm Tell und andere Figuren aus dem Schiller-Stück abgebildet sind. Wenn Sie das einem Schweizer erzählen, ist der bass erstaunt, dass die Österreicher mit einem eidgenössischen Freiheitskämpfer spielen. Dort tut man das nämlich nicht.

profil: Sind Kartenspiele auch gewissen Moden unterworfen?

Strehl: Die letzte Mode, die wir erlebt haben, war der Poker-Boom, der vor einigen Jahren durch die Welt gegangen ist. Begonnen hat das mit nächtlichen Fernsehübertragungen von professionellen Turnieren in Las Vegas, wo man Spieler hinter Bergen aus Geldscheinen sitzen gesehen hat. Viele junge Leute sind dann plötzlich wieder auf dieses uralte Spiel gekommen. Es war nicht der erste, und es wird nicht der letzte Boom gewesen sein. Während der Wirtschaftskrise in den 1930er-Jahren wurde beispielsweise Rummy sehr populär. Für Spielkartenhersteller ist das ein wunderbares Spiel, weil man zwei Pakete, also 110 Karten, benötigt, während man beim Schnapsen ja nur 20 Karten braucht.