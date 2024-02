Staatssekretärin Kraus-Winkler: „Wir haben Betten, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind“

Kraus-Winkler

Früher gab’s in den Schneeregionen in vielen Orten einen kleinen Lift hinterm Haus. Aber die Gesellschaft ändert sich und auch die Ansprüche an Freizeitaktivitäten. Die Nachfrage ist da, aber das touristische Produkt ist qualitativ hochwertiger und komplexer geworden. Ein attraktives touristisches Angebot ist ein Exportprodukt, welches wir natürlich neben dem Inland auch im Ausland zu platzieren versuchen.

Aus der Klimaforschung wissen wir, dass die Schneetage weniger werden. Ist es da schlau, wenn sich die klassischen Skiregionen zu sehr auf die Wintersaison konzentrieren?

Kraus-Winkler

Wir haben Regionen mit einer Höhenlage, wo Skifahren immer möglich sein wird. Nichtsdestotrotz setzen sich die Destinationsmanagementgesellschaften sehr intensiv mit der Produkt- und Angebotsentwicklung der Zukunft auseinander. Wir werden künftig ganz genau unterscheiden müssen, in welchem Teil Österreichs was angeboten wird. Sehr stark im Fokus ist das Thema Hybridurlaub. Die Gäste wollen ein vielfältigeres Angebot. Skifahren ist zwar oft das Hauptreisemotiv, aber nicht jeder will jeden Tag nur auf der Piste stehen, sondern auch eislaufen, Schneeschuhwanderungen machen, ins Spa gehen und vieles mehr. Hotels, die nur Nächtigung und Essen anbieten, haben da einen Nachteil. Österreich wird sich auch in Zukunft im Winter als sehr vielseitiges Urlaubsland präsentieren, davon bin ich überzeugt. Aber es braucht Innovationen. Man muss Themen, die im gesellschaftlichen Trend oder Zeitgeist liegen, klug mit den traditionellen Angeboten kombinieren.

Passiert das derzeit in ausreichender Weise?

Kraus-Winkler

Es hat begonnen. Aber das betrifft ja nicht nur die Winterdestinationen. Auch für die Sommerdestinationen müssen wir uns immer wieder aufs Neue etwas überlegen. Denken Sie beispielsweise an die Kärntner Seen. Da diskutieren wir schon sehr lange über eine Saisonverlängerung. Aber wir werden nicht jede Destination in Österreich ganzjahresfähig machen können.