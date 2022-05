Strompreis verdoppelt, Gewinn verdreifacht

Auf der Website der E-Control lässt sich ablesen, dass die heimischen Energieversorger ihre Kundschaft in sehr unterschiedlichem Ausmaß zur Kasse bitten: Die Spanne für die jüngsten Erhöhungen der Strompreise liegt zwischen zehn und 240 Prozent. profil-Leser Wolfgang G. kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Er wurde kürzlich über anstehende Strompreiserhöhungen an seinen zwei Wohnsitzen in Kirchberg in Tirol sowie im niederösterreichischen Klosterneuburg informiert. Während die Tiwag von 8,50 auf 9,72 Cent je Kilowattstunde-also um rund 14 Prozent-erhöht, steigt der Preis beim Verbund von 7,79 auf 17,58 Cent je Kilowattstunde, also um mehr als 125 Prozent.



Verbund-Chef Michael Strugl, der für das laufende Jahr mit einem Rekordgewinn rechnen kann, begründete die saftigen Preiserhöhungen zuletzt mit rechtlichen Vorgaben. Würde man billiger anbieten, käme man mit dem Wettbewerbsrecht in Konflikt. Zudem verpflichte auch das Aktiengesetz den Vorstand dazu, sich betriebswirtschaftlich zu verhalten und nicht etwa auf Gewinne zu verzichten. Folgt man jedoch dieser Argumentation, könnte wohl keine Aktiengesellschaft je Rabatte für Neukunden anbieten oder seinen Bestandskunden Treueboni offerieren. "Man ist als Stromerzeuger nicht in der Untreue, wenn man in die Preisgestaltung nicht nur die Großhandelspreise, sondern auch andere Erwägungen, wie etwa Marketingmaßnahmen, einbezieht",meint auch E-Control-Vorstand Urbantschitsch.