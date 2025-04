Auf den flachen Feldern stehen bereits Windräder, eine Photovoltaikanlage gibt es in der Region auch schon. Warum also nicht grünen Wasserstoff daraus erzeugen, der die Industrie im Burgenland, Schwechat und Wien versorgen könnte? Seit drei Jahren arbeiten der Landesversorger Burgenland Energie und der Stromerzeuger Verbund an einer Wasserstofffabrik. Aber das Projekt kommt nicht so recht vom Fleck. In einem Jahr sollen 60 Megawatt produziert werden, ab 2030 sind 300 Megawatt geplant. „2026 ist mittlerweile unrealistisch“, merkt Burgenland-Energie-Chef Stephan Sharma an. „Aber wir müssen es unbedingt für die Industrie und die Energiesicherheit bis 2030 schaffen.“