Wem nützt eine Senkung der Lohnnebenkosten?

Um die Abgabenlast zu reduzieren, wird seit Jahren von Wirtschaftsvertretern um die Senkung der Lohnnebenkosten geworben. Die Neos wollen ein 15. Gehalt für die Beschäftigten ermöglichen, Wirtschaftstreibende predigen die Stärkung des heimischen Wirtschaftsstandortes in Anbetracht der Rezession.

Die Replik der Wirtschaftstreibenden kam prompt. „Wer meint, er bekenne sich zum Industriestandort Österreich, aber eine Lohnnebenkostensenkung sei nicht nötig, hat den Ernst der Lage nicht erkannt", so Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf. Der ÖVP-Wirtschaftsbund warnt: „Die Rezession in Teilen der Wirtschaft ist echt und muss dringend eingedämmt werden.”

Auf das Brutto werden die Lohnnebenkosten aufgeschlagen, zusammen ergeben sie das „Brutto-Brutto”. Darin enthalten sind die Anteile zur Sozialversicherung durch den Dienstgeber, Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse, Familienlastenausgleichsfonds, in Wien, die U-Bahnsteuer und viele weitere Entgelte. Welchen Anteil die Abgaben tatsächlich haben hat profil anhand des Medianeinkommens veranschaulicht:

Aber erst einmal grundsätzlich: Was sind Lohnnebenkosten? Was monatlich auf dem Girokonto von Arbeitnehmern landet, ist der Nettobezug. Addiert man Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge, die automatisch abgezogen werden, ergibt sich der Bruttobezug – im Fachjargon werden diese Abgaben als Dienstnehmeranteil bezeichnet.

Mehr Netto am Bankkonto für die Arbeitnehmer oder weniger Abgaben für die Betriebe - wer profitiert letztlich von einer Senkung der Lohnnebenkosten?

Mehr Netto vom Brutto-Brutto

Für die Neos gilt: die Senkung der Lohnnebenkosten soll sich auf dem Bankkonto der Arbeitnehmer wiederfinden. Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) schreibt in seinem Blog gar von einem „Mehr-Netto-Automatismus", denn in Zeiten des Arbeitskräftemangel würden Beitragssenkungen der Betriebe an ihre Mitarbeiter weitergegeben werden. Doch wer garantiert, dass sinkende Lohnnebenkosten den Arbeitnehmern zu Gute kommen?

Fest steht: Von einer Senkung der Lohnnebenkosten profitieren zunächst die Betriebe durch niedrigere Abgaben. Ob die freigewordenen finanziellen Spielräume in die Belegschaft, in neue Investitionen oder Gewinnausschüttungen fließen, bleibt jedem Unternehmer frei. Dass der gesenkte Anteil der Lohnnebenkosten sich eins zu eins im Nettogehalt der Arbeitnehmer wiederfindet, wäre kein Automatismus, sondern müsste erst verhandelt werden. Je nachdem, welcher Anteil der Lohnnebenkosten gesenkt wird, fehlen beispielsweise im Familienlastenausgleichsfond die Mittel für die Familienbeihilfe.