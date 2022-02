Wie sich die Klimakrise in Österreich zeigt

Wo der Monsunregen dann vielleicht ein bisschen heftiger und länger ausfällt. Aber nichts, was uns hier in Mitteleuropa groß tangieren müsste. Doch die Klimakrise hat Europa und damit Österreich längst erreicht. Ihre Auswirkungen lassen sich dokumentieren. Auch per Bild. Und genau das hat der Gast der neuen Tauwetter-Folge gemacht. Sebastian Kühle hat die lokalen Orte der Klimakrise besucht und zu einem Fotoprojekt (ortederklimakrise.at) verdichtet. Mit Christina Hiptmayr und Joseph Gepp spricht er über die Beweggründe und Erkenntnisse seiner Reise durch das Land.