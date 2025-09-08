Wiener Linien verdreifachen Jahresverlust

Dass die Jahreskarte der Wiener Linien gleich um 100 Euro teurer wurde, könnte man ruhig im Kontext des vergangenen Geschäftsjahres betrachten. Laut der erst kürzlich im Firmenbuch (Wirtschaftscompass) veröffentlichten Jahresbilanz für 2024 verdreifachte sich der Verlust der Wiener Linien von 102 Millionen (2023) auf 378 Millionen Euro im Vorjahr. Über die Wiener Stadtwerke stehen die Wiener Linien im Eigentum der Stadt Wien, die selbst heuer ein Budgetloch von 3,8 Milliarden Euro verdauen muss.

Laut Geschäftsbericht dürften vor allem die hohen Personalkosten den Verlust in die Höhe getrieben haben. Der Personalaufwand stieg von 659 Millionen Euro auf 743 Millionen im Vorjahr. Dabei dürften die Lohnerhöhungen der vergangenen Jahre ins Gewicht fallen, aber nicht nur. Der Mitarbeiterstand stieg von 8922 auf 9537 Personen. Gestiegen sind auch die Kosten für Material und Rohstoffe.