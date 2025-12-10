WIFO erklärt: 18 Milliarden Euro Wertschöpfung durch Mercosur

Im Dezember stimmen die EU-Mitgliedstaaten über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den vier Mercosur-Ländern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay ab. Der Ausgang ist ungewiss. Österreich könnte dabei zum Zünglein an der Waage werden, ist jedoch seit 2019 durch einen ablehnenden Parlamentsbeschluss im Abstimmungsverhalten gebunden.

In der Zwischenzeit hat China die EU als wichtigsten Handelspartner vieler Länder der Welt abgelöst, und Donald Trump hat die Weltwirtschaft mit neuen Zöllen überzogen. Schätzungen der Oesterreichischen Nationalbank und des WIFO zufolge dürfte Trumps Zollpolitik die österreichische Wirtschaftsleistung um -0,2 Prozent bis -0,3 Prozent reduzieren. Dieser ökonomische Schaden entsteht vor allem in der Industrie und verschärft deren derzeit prekäre Lage. Maßnahmen, die diesen Schaden abfedern können, sind daher dringend notwendig.