WIFO erklärt: Inflationsrate bei 4,1 Prozent

Die Grafik zeigt den Unterschied in der Inflationsentwicklung in Österreich und im Euroraum (rote Linie). Dienstleistungen (hellgrüne Balken) liefern in Österreich einen höheren Inflationsbeitrag als im Euroraum, was hauptsächlich auf die in Österreich höheren Lohnsteigerungen zurückgeht. Die Nahrungsmittelpreise (dunkelblau) haben den Inflationsunterschied zum Euroraum bis Mai 2025 gedämpft. Die Schwankungen im Inflationsunterschied sind überwiegend auf die Energiepreise zurückzuführen.

Der Anstieg der Inflation in Österreich im Vergleich zum Euroraum ab Jänner 2025 ist hauptsächlich auf die Haushaltsenergie zurückzuführen. Das Auslaufen von Maßnahmen wie u. a. der Strompreisbremse zum Jahreswechsel hat zu einem Anstieg der Strompreise um 45 Prozent geführt.