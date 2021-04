Wirecard-Kollaps: Geldwäschemeldung gegen Firtasch-Gruppe in Deutschland

Beginnend mit Frühjahr 2019 eröffneten 15 Firmen der Firtasch-Gruppe Konten bei der zum Zahlungsabwickler Wirecard gehörenden Wirecard Bank in Deutschland. Wenige Wochen nach dem Zusammenbruch des Wirecard-Stammhauses im Juni 2020 erstattete die Bank dann eine Verdachtsmeldung nach dem Geldwäschegesetz bei der Financial Intelligence Unit (FIU) in Köln. Die FIU übermittelte in der Folge im September 2020 einen Analysebericht an das Bayerische Landeskriminalamt.