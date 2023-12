Wirtschaftsausblick: "Es ist nicht alles schlecht"

Die Wirtschaftsberichterstattung der vergangenen Monate war nicht gerade von Jubelmeldungen geprägt. Mit zuletzt 5,4 Prozent haben wir in Österreich die dritthöchste Inflationsrate im Euro-Raum. Dafür schrumpft die Wirtschaft heuer um voraussichtlich 0,8 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Arbeitslosigkeit stieg zuletzt wieder an, und die vor Kurzem noch von Bilanzerfolgen verwöhnte Industrie kämpft mit leeren Auftragsbüchern und Einbrüchen im Konsum. Wie angespannt die Situation ist, zeigt sich bei den laufenden Lohnverhandlungen. Ganze acht Verhandlungsrunden hat es gebraucht, bis sich die Metaller auf ein Gehaltsplus von 8,6 Prozent einigten, inklusive Streiks und Pöbeleien in beiden Lagern. Man könnte meinen, dass Österreichs Wettbewerbsfähigkeit auf allen Ebenen dahinschmilzt. Ganz so prekär ist die Situation aber nicht. In seinem noch unveröffentlichten "WIFO-Radar der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft 2023" zeichnet das Wirtschaftsforschungsinstitut ein weniger pessimistisches Bild.