WU-Professor: „Aktionäre zahlen sich die Dividende selber“

Frühwirth

Wenn ich für mein Geld am Sparbuch hohe Zinsen bekomme, ist das gut für mich als Anleger. Weil es sich eben um Fremdkapital handelt und die Zinsen an den Sparer von den Eigenkapitalgebern der Bank bezahlt werden. Gleiches wäre auch bei Anleihen der Fall. Bei Aktien gilt das jedoch nicht. Sie stellen Eigenkapital dar, und je höher die Dividende, umso weniger Substanz bleibt im Unternehmen und desto geringer wird der Aktienkurs nach der Ausschüttung sein. Die Aktionäre zahlen sich die Dividende quasi selbst. Das Geld wandert nur von der „Kursgewinn-Hosentasche“ in die „Dividenden-Hosentasche“.

Der Kursgewinn wird bei den meisten Anlegern erst irgendwann in ferner Zukunft realisiert. Da ist es doch nur verständlich, wenn Anleger auch von einer jährlichen Dividendenzahlung profitieren wollen.

Frühwirth

Das ist auch psychologisch erklärbar: Die meisten Menschen freuen sich über viele kleine Zahlungen mehr als über eine große. Selbst wenn die Gesamtsumme gleich hoch ist. Das ist zwar irrational, aber Anleger kassieren lieber eine Dividende in Höhe von drei Euro plus einen Kursgewinn von drei Euro als einen Kursgewinn in der Höhe von sechs Euro. Dieses sogenannte Hedonic Editing, bei dem man sich die Realität so zurechtzimmert, wie man sich am besten fühlt, funktioniert auch in die umgekehrte Richtung. Manager machen sich das gerne zunutze, wenn es eine Überbewertung in der Bilanz gibt. Dann wertet man lieber einmal ordentlich ab, anstatt häppchenweise, womit man immer wieder Aufmerksamkeit von Anlegern und Medien auf sich ziehen würde.

Es gibt doch auch eine Reihe wissenschaftlicher Studien, die belegen, dass man mit Aktien, die mehr Dividenden ausschütten, auch langfristig mehr verdient?

Frühwirth

Diese Studien betrachten meist die Dividendenrendite, also die Dividende pro Aktie, dividiert durch den Aktienkurs. Zum Beispiel zeigt eine sehr langfristige Studie des Finanzprofessors Elroy Dimson für den Zeitraum 1926 bis 2000, dass Aktien mit hoher Dividendenrendite im Durchschnitt 12,2 Prozent pro Jahr erzielt haben, solche mit geringer Dividendenrendite jedoch nur 10,4 Prozent. Die Erklärung: Eine hohe Dividendenrendite bedeutet einen geringen Aktienkurs, und eine geringe Dividendenrendite spiegelt einen hohen Aktienkurs wider. Der Fokus auf Aktien mit hoher Dividendenrendite entspricht also einer Value-Strategie, bei der man immer wieder Aktien mit relativ niedrigem Kurs kauft und sie verkauft, wenn sie im Kurs gestiegen sind. Das bedeutet aber nicht per se, dass Unternehmen durch die Ausschüttung hoher Dividenden auch Shareholder Value generieren können.