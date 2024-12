Ob in der Bundesregierung, im Handel oder in der Industrie: Es gibt derzeit kaum jemanden, der nicht mit dem Budget zu kämpfen hat. Die Konsumlaune bleibt trotz Weihnachtsgeschäft gedämpft und ein wirtschaftlicher Aufschwung ist laut Ökonomen weiterhin nicht absehbar.

Wo man das besonders bemerkt: am Wiener Handelsgericht. In diesem Jahr wurden bereits 1110 Insolvenzen eröffnet – deutlich mehr als im Vergleichszeitraum 2019 mit 790 Verfahren. Um den steigenden Arbeitsaufwand zu bewältigen, wurden die dortigen Richterstellen von sechs auf acht (Vollzeitäquivalente) aufgestockt. Aber reichen zwei Richter mehr aus?

Das sei ein Tropfen auf dem heißen Stein, meint Martin Ulrich, Vorsitzender der Staatsanwälte und Richter in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. Das grundlegende Problem sei der Personalmangel in der Justiz. Tatsächlich zeigt sich, dass die Zahl der Richterinnen und Richter in Österreich in den letzten zehn Jahren nicht gestiegen ist. Während es 2013 noch 1959 Planstellen gab, sank diese Zahl bis heute leicht auf 1922. Die Justiz hat bereits unter Ministerin Claudia Bandion-Ortner (2009-2011) den Sparstift angesetzt. Das Ziel war, nicht alle Personalabgänge nachzubesetzen und gleichzeitig die Geschäftsfälle bei Gericht „effizienter” zu gestalten.

Jedoch ist die Anzahl der Geschäftsfälle per se nicht entscheidend. Beispielsweise wird ein Strafverfahren über einen Ladendiebstahl schneller erledigt, als ein Korruptionsfall mit Firmenstrukturen in einer Steueroase. Richterinnen und Richter behandeln die Fälle in den unterschiedlichsten Rechtsgebieten. Was die Arbeit für viele Juristinnen und Juristen erschwert, ist die Digitalisierung (Internetkriminalität) und der Auslandsbezug.

Die einzelnen Causen werden komplexer, hinzu kommt jetzt: Wegen der tausenden Insolvenzverfahren müssen die sowieso schon ausgelasteten Richterinnen und Richter zusätzlich die Firmenpleiten abarbeiten.

Die Fristen sind im Sanierungsverfahren gesetzlich vorgeschrieben und müssen in 90 oder 120 Tagen abgewickelt werden. Wo die Ressourcen nun in Insolvenzverfahren gebunden werden, da fehlen sie andernorts, wo Anträge länger und umfangreicher werden – für die Richterinnen und Richter heißt das abseits der Insolvenzen: mehr Einarbeitungszeit, mehr Verhandlungstermine und längere Verfahren.